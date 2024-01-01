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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القباج: فريق التدخل السريع تعامل مع 4360 بلاغا واستغاثة خلال 2023

صدى البلد

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً عن جهود فريق التدخل السريع خلال عام 2023، والذي أشار إلى تعامل الفريق على مدار العام مع 4360 بلاغا واستغاثة، تنوعت بين حالات الأطفال والكبار  بلا مأوى وتدخلات بمؤسسات الرعاية بنسبة إنجاز تصل إلى 98%، ورصد التقرير تصدر محافظة القاهرة لترتيب المحافظات الوارد منها الشكاوى يليها الإسكندرية، ثم الجيزة، ثم الغربية، ثم قنا.
 
وأشار التقرير إلى أنه من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تم التدخل مع 2457 بلاغا وكانت معظمها لحالات مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية. 
 
كما قام الفريق بعمل تدخلات وتقديم مساعدات عينية ومالية لإجمالي 526 حالة، إضافة إلى إيداع 482 حالة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بين أطفال ومسنين بلا مأوى، ومن خلال منظومة التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة تم نقل عدد 354 حالة لمستشفيات وزارة الصحة. 

تحقيق سرعة الاستجابة للأزمات


وأوضح التقرير أن الفريق منذ إطلاقه عام 2014 يقوم بعمل تدخلات فى إطار تحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتم دعم 60 عضواً من أعضاء الفريق المركزي وأذرعه بالمحليات بالضبطية القضائية تحقيقاً لسهولة العمل فى حال رصد تجاوزات وانتهاكات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص كبار السن والأطفال بلا مأوى، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعمل الفريق المركزي من خلال أذرعه على المستوى المحلى الذين تم تدريبهم وتأهيليهم وفق أحدث برامج التدريب فى هذا المجال.
 
وأكد التقرير على الاهتمام المستمر  برفع قدرات وكفاءة أعضاء ورؤساء فرق التدخل السريع والإطلاع على التجارب والنماذج المتقدمة فى مجال مواجهة الأزمات، حيث تم تنفيذ البرامج والدورات التدريبية المكثفة، ومهارات التعامل مع العملاء، والتعامل مع الضغوط، وحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر  والهجرة غير الشرعية،  كما كان التوجه نحو تزويد الفريق بكل مستحدثات العمل، حيث استخدام برنامج (Rapid Pro) وهو برنامج يتسم بميزة سرعة إرسال الشكاوى إلى أكثر من جهة فى نفس الوقت مما يساعد على سرعة في التعامل مع الشكاوى وتقليل الوقت بين إرسال الشكوى وفحصها ، وتوثيق التدخلات التي تتم مع الحالات سواء بالصور أو الفيديو ، وكذلك تحديد الموقع الجغرافى للحالة بخاصية GPS، ويساعد أيضا البرنامج على توفير قاعدة بيانات بالحالات التى تعاملت معها فرق التدخل السريع والتدخلات التى تمت حيالها.

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