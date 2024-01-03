مدبولي: أي إصلاح اقتصادي يبدأ بترشيد الإنفاق

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إصلاح أي اقتصاد يبدأ بترشيد الإنفاق وترشيد الدعم لإيصاله للمستحقين، مشيرا إلي أن الحكومة وضعت تعريفة للمياه والغاز والكهرباء وتم خفض الدعم عن المحروقات.

وأضاف “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة نجحت في برنامج الإصلاح الاقتصادي حتي عام ٢٠٢١.

وأضاف أن العالم وجه عددا من الأزمات الاقتصادية منذ كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، مما أدى إلي تضخم سعر الصرف حتي وصل الدولار إلي ٣١ جنيها، مؤكدا أن الدولة تحملت أعباء هذا التخضم، لافتا إلى أن هناك حكومات حملت هذه الأعباء علي المواطن، لكن الدولة المصرية لم تفعل ذلك.