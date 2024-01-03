رئيس القومي لذوي الإعاقة توضح وسائل استقبال الشكاوى بالمجلس

أوضحت الدكتورة إيمان كريم، الأمين العام للمجلس القومي لذوي الإعاقة، أن المجلس يقدم التوعية والتدريب للكثير من القطاعات في الدولة، لافتة إلى أنه في آخر عامين وصل المجلس للشارع وللناس البسيطة ليقوم بالتوعية من خلال عمل لقاءات مع الجمعيات والمجتمع المدني عن الإعاقات المختلفة سواء للمرأة أو الرجل ذا الإعاقة، وآخر تدريب كان تعليم المرأة حقوقها والشمول المالي والنفاذ الرقمي بحيث تعرف أن تواجه العنف الرقمي.

وقالت الدكتورة إيمان كريم لـ"صدى البلد": “لدينا خط ساخن ولدينا وسائل تواصل من خلال رسائل فيسبوك وفيديو كول للإعاقات السمعية ونوفر مترجم لغة إشارة، بالإضافة إلى أن لدينا داخل المجلس إدارة خدمة المواطنين عن طريق البريد أو التليفون أو استقبال المواطنين في المجلس، ونأخذ الشكوى ونضعها في استمارة ونرد بشكل سريع ونوصل صوته لمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، أو نصل بشكل مباشر إلى الوزارات ونقوم بحل المشكلة”.

وأكدت أن الرئيس السيسي لا يألو جهدا في التواجد والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ويكون قدوة يحتذى بها، وأكبر دليل على ذلك الاحتفالية السنوية التي يتواجد فيها شخصيًا بشكل حضاري وإنساني ولكن حقوقي جدًا، لأن الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الأمم المتحدة وغيرها من الحقوق التي اكتسبناها على مستوى دولي نلتزم بها كدولة ونحققها على المستوى المحلي، وبالفعل هناك دعم من القيادة السياسية بالتوازي مع المجتمع الذي عندما يرى أنه على مستوى القيادات هناك استحقاقات وخدمات يلتزم بها يحدث له وعي بطريقة غير مباشرة.

