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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فى هذه الأيام ..الكهرباء مش هتفصل رغم نفاذ رصيد العداد

صدى البلد

عداد الكهرباء مسبوق الدفع تم برمجته لكى لا يفصل التيار رغم انتهاء رصيد الشحن فى أوقات معينة عرفت بالأيام الصديقة.

 

وقال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء ، أن الأيام الصديقة التى لا يفصل فيها عداد الكهرباء فى حالة نفاد الرصيد هى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، ويقوم بفصل التيار فور انتهائها.

 

ومن الأيام الصديقة تلك الفترة يوم الأحد 7 يناير بمناسبة احتفالات عيد الميلاد ،حيث أصدر مجلس الوزار قرار باعتباره أجازة رسمية ، فتصبح الأجازات  الجمعة والسبت والأحد القادمين أيام صديقة لعداد الكهرباء لايتم فصل التيار خلالهم رغم نفاذ الرصيد 

 

وبعد انتهاء تلك الأيام يفصل العداد لذلك يجب الشحن فور انتهائها عن طريق الفيزا أو الموبايل أو من فورى أو من مقر الشركة التابع لها

 

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كيفية شحن عداد الكهرباء بالفيزا أو الموبايل

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حتى لو عدادك قديم.. سدد فاتورة الكهرباء عن طريق الإنترنت

طريقة شحن عداد الكهرباء

 سهلت الكهرباء طريقة شحن عداد الكهرباء من هلال التطبيقات الالكترونية وفى مقدمة هذه التطبيقات  تطبيق "سهل" المجانى على الهاتف المحمول الذى يتيح إمكانية شحن رصيد بعداد الكهرباء مسبوق الدفع باستخدام خاصية Nfc من خلال رصيد المشترك بالمحافظ الإلكترونية أو كروت الفيزا البنكية.

1-استخدام كارت شحن عداد الكهرباء  يدعم خاصية nfc من شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

2- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول الخاص بك يدعم نظام أندرويد وبالتالى خاصية NFC.

3- تسجيل الدخول على تطبيق "سهل" لكل أنواع العدادات أو تحميل تطبيق كهربا خالص وفوري على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

4- تمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

5- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

6- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف المحمول.

7-إدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.

مميزات العداد مسبوق الدفع

 

1-- يتحكم العداد مسبوق الدفع  في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.

3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.

4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد

7-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك

 

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