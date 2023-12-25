عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيفية شحن عداد الكهرباء بالفيزا أو الموبايل

صدى البلد

نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، على صفحتها الرسمية على فيس بوك  طريقة وخطوات شحن كارت عداد الكهرباء بالفيزا او من خلال الموبايل 

شحن عداد الكهرباء بالفيزا

حددت الشركة عددًا من الخطوات يجب على مستخدمي عداد الكهرباء مسبوق الدفع اتباعها لشحن كارت عداد الكهرباء عن طريق الفيزا، وهي..

1:  تحميل «تطبيق سهل» الخاص بشحن كارت عداد الكهرباء عن طريق الفيزا من Apple store أو Google play.

2: تسجيل الدخول إلى البرنامج بكتابة الاسم وكلمة المرور، وتمرير كارت عداد الكهرباء على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

3: اختيار تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت شحن عداد الكهرباء.

4:  اختيار شحن العداد وإدخال المبلغ المراد خصمه للشحن  من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع.

 

txt

الكهرباء: لو منعت الكشاف هنرفع العداد

txt

احذر.. بعض الأجهزة تسرق الكهرباء وتزيد الفاتورة رغم غلقها

 

طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل 

 

1-استخدام كارت شحن عداد الكهرباء  يدعم خاصية nfc من شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

2- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول الخاص بك يدعم نظام أندرويد وبالتالى خاصية NFC.

3- تسجيل الدخول على تطبيق "سهل" لكل أنواع العدادات أو تحميل تطبيق كهربا خالص وفوري على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

4- تمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

5- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

6- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف المحمول.

7-إدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد

كيفية استلاف رصيد لعداد الكهرباء
 

يتعرض مستخدمو العدادات مسبوقة الدفع لانقطاع التيار نتيجة نفاد الرصيد  فى غير الساعات الصديقة التى يعمل بها العداد حتى لو نفذ الرصيد ، ويكون من الصعب عليه القيام بعمليةشحن العداد مسبوق الدفع فى نفس الوقت

فأتاحت وزارة الكهرباء استلاف رصيد من شركة توزيع الكهرباء لمدة 48 ساعة، تسهيلا على المستهلكين ،وتتاح هذه الخدمة  للعدادات مسبوقة الدفع التى تنتج من يناير 2019 وحتى الآن.

ويمكن القيام بهذه الخطوة بطريقة سهلة للغاية عن طريق ..

-قيام المشترك بوضع كارت الشحن الخاص بالعداد مسبوق الدفع و نزعه مرة أخرى سيتم إعادة التيار لمدة 48 ساعة.

-يتم خصم قيمة الاستهلاك عند شحن رصيد بالعداد.


مميزات العداد مسبوق الدفع


1-- يتحكم العداد مسبوق الدفع  في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.

3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الكهرباء .

4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني يمكن شحن كارت عداد الكهرباء.

5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد.

7-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك.

 

عداد الكهرباء عداد الكهرباء مسبوق الدفع شحن عداد الكهرباء الكهرباء فواتير الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

رؤية جديدة لتخفيف الأحمال| هذا ما تفعله الحكومة الفترة القادمة.. وموعد انتهاء قطع التيار

لمدة 3 مواسم | الزمالك يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

بملابس مكشوفة.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة لافتة

إنذار للزمالك بسبب مستحقات فرجاني ساسي المتأخرة

ترشيحاتنا

هل ظهور الشعر من الحجاب حرام؟.. حقيقة قصة 3 شعرات تخرجك من الإسلام

أمير هشام: عبدالله السعيد يقترب من قائمة منتخب مصر النهائية بكأس الأمم الإفريقية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تسحب آلياتها العسكرية من مخيم جنين

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

مصرع 16 شخصا في هجوم على قرية بشمال نيجيريا

إنذار للزمالك بسبب مستحقات فرجاني ساسي المتأخرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد زيت النعناع للوجه

طريقة عمل الكريب

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بطعم مميز

بملامح جريئة.. هيفاء وهبي تثير إعجاب محبيها بإطلالة لافتة

فيديو

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

مصر تفضح مخططات إثيوبيا : هدف سد النهضة سياسي لا تنموي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ