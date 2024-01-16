وفر في فاتورة الكهرباء من خلال نظام صافي القياس للألواح الشمسية |تفاصيل

تغلب على زيادة أسعار الكهرباء ،من خلال نظام صافى القياس ،حيث نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر على صفحتها الرسمية على فيس بوك نصائح لتوفير فاتورة الكهرباء من خلال نظام صافى القياس



ما هو صافي القياس للعداد ( Net Metering)؟



نظام صافي القياس للعداد هو نظام تبادل الطاقة الكهربائية بين المنشأة (منزل، شركة، مزرعة، ….إلخ) والشبكة القومية للكهرباء، ويسمح هذا النظام بتصدير إنتاج الكهرباء الفائض عن الحاجة إلى شبكة الكهرباء (ساعات ذروة النظام الشمسي في النهار) و بالمقابل يمكن سحب الكهرباء من الشبكة عند الحاجة (ساعات انعدام الإنتاج من النظام الشمسي ليلا)، وبالتالي، يقوم مبدأ صافي القياس للعداد على ربط النظام الشمسي (الكهروضوئي ) مع شبكة الكهرباء الرئيسية لتعمل هنا الشبكة كبطارية كبيرة.

مثال للتوضيح :

نفترض أن استهلاك المنزل هو ١٠٠٠ كيلو وات ساعة في الشهر، والألواح الشمسية الكهروضوئية انتجت ٦٠٠ كيلو وات ساعة في الشهر.

فمع نظام الشرائح المستخدم في حساب فواتير الكهرباء عندما يكون استهلاكك أقل من ١٠٠٠ كيلو وات ساعة مثلاً تكون قيمة فاتورتك ضمن شريحة السعر الأقل من حالة لو كان استهلاكك ١٠٠٠ كيلو وات ساعة حيث ستكون قيمة فاتورتك في شريحة سعر مختلفة وأعلى سعرًا عن سابقتها.



لذلك عند عمل محطة الطاقة الشمسية بنظام صافي القياس فعند صدور فاتورتك هنا لن تدفع مقابل ١٠٠٠ كيلو وات ساعة بل تدفع مقابل الفرق بين الاستهلاك والإنتاج والذي هو في مثالنا ٤٠٠ كيلو وات ساعة أي أنك دفعت وفق شريحة أقل من شريحة السعر الخاصة بالاستهلاك الكلي (١٠٠٠ كيلو وات ساعة).



يقوم مبدأ صافي العداد على مقارنة قيمة الاستهلاك الكهربائي للمنشأة (منزل، شركة، مزرعة،…إلخ) من الشبكة الكهربائية الرئيسية مع الفائض من إنتاج محطة الطاقة الشمسية بعد تغذية أحمال المنشأة.

وبالتالي ستحافظ دايما على قيمة فاتورتك ضمن شرائح سعر أقل.

خطوات تركيب محطة طاقة شمسية في البيت



١- اختيار الشركة المؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ولا تستطيع أي شركة غير مؤهلة تركيب الأنظمة المربوطة بشبكة الكهرباء.

٢- التقدم بطلب إلي شركة توزيع الكهرباء التابع لها المكان المراد تركيب محطة طاقة شمسية به، تقدم الطلبات من الشركة المؤهلة الشريكة لتنفيذ المشروع إلى شركة توزيع الكهرباء.

٣- دراسة الملف الفني والربط بالشبكة، بعد قبول مستندات الملف الفني يقوم فريق من شركة التوزيع بزيارة موقع المشروع لفحص نقطة الربط.

٤- تركيب الخلايا الشمسية بعد أن تمنح شركة توزيع الكهرباء الموافقة للبدء في أعمال تركيب المحطة.

٥- ضمان الجودة من خلال شركة توزيع الكهرباء بعد اكتمال أعمال التركيب تقوم شركة التوزيع بزيارة ثانية للموقع من أجل:

- عمل معاينة بعد التركيب.

- اصدار مقايسة العداد و القياسات.

- تركيب العداد التبادلي.

- إجراء القياسات .

- ⁠عمل محاضر الربط والاطلاق .

- إبرام عقد تبادل الطاقة بين العميل و شركة التوزيع حيث يكون العقد لمدة ٢٥ عاما بحد أقصى.