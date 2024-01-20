عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد لوحة توزيع الكهرباء بقرية "فارس" بأسوان

صدى البلد

  تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع لوحة توزيع الكهرباء بقرية "فارس" ضمن مشروعات "حياة كريمة" بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان،   

  واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من جانب اللواء مهندس أحمد الحنفاوي، رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد، الذي أوضح أن لوحة توزيع الكهرباء بفارس تقع على مساحة 250 م2 لخدمة قرية "فارس" وتوابعها، لافتًا إلى أنها تتكون من طابقين: الطابق الأول يشمل خلايا الموزع وغرفة البطاريات وغرفة محول الخدمة وغرفة الملاحظ، أما الطابق الثاني فيضم طابقا إداريا لموظفي الكهرباء مكونا من ٨ مكاتب.

 وأوضح اللواء أحمد الحنفاوي أن موزع كهرباء فارس يتكون من 17 خلية، بواقع 4 خلايا دخول من محطة محولات فارس، و10 خلايا خروج لتغذية قرية ونجوع وتوابع فارس، و1 خلية ربط، و1 خلية مواءمة، و1 خلية خدمة.

 كما أكد أنه تمت استفادة القرية بالكامل من الربط الحلقي (التغذية الأساسية والبديلة)، وتم إحلال وتجديد 35 محولا بقدرات مختلفة، كما تم إحلال وتجديد 670 عامود جهد منخفض متهالك، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 160 كم موصلات منخفضة غير معزولة بموصلات معزولة، وتركيب 1100 كشاف إنارة بالقرية، وكذا تركيب 80 كم كابلات جهد متوسط؛ من أجل استفادة القرية بالربط الحلقي والتغذية البديلة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي...ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

مفاجأة سعيدة للمصريين بشأن الدولار

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

موعد صرف معاش فبراير| تعرف عليه

الأب سمح لـ دجال بممارسة الحرام مع ابنته في الجيزة..ما القصة؟

ترشيحاتنا

حمو بيكا في الكلبش.. النيابة تحقق بواقعة مشاجرة كافيه أكتوبر

الصحة: إقالة مدير الرعاية الأساسية بالجيزة وتحويل العاملين بوحدة «العطف» للتحقيق

فوتوشوب ولا حقيقة.. آيتن عامر تثير ضجة على السوشيال ميديا برشاقتها| شاهد

كلمة المتحدث الرسمى باسم المحكمة العليا احتفالا بـ10 سنوات على صدور الدستور

وزير خارجة إيطاليا يقدم الشكر لمصر على دورها في تقديم المساعدات لغزة

نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس.. ظهرت الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خبز بالثوم .. بمذاق لا يقاوم

بالكاجوال| شمس الكويتية تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

إيحاءات جنسية وضعف إيرادات| بطلات فيلم الملكة بمرمى النيران والجمهور يخرج عن صمته

ملامح الحزن.. محمد منير ينهار في جنازة شقيقته

فيديو

أقدم عارضة أزياء عاملة.. تشع جاذبية في سن الـ92 وتكشف ماضيها الأليم

فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة جزء من روايتها

تعرف على سعر فستان هيفاء وهبي في «وصلتلها» ونانسي عجرم بحفلها الأخير

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ