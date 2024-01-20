رئيس الوزراء يتفقد لوحة توزيع الكهرباء بقرية "فارس" بأسوان

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع لوحة توزيع الكهرباء بقرية "فارس" ضمن مشروعات "حياة كريمة" بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان،

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من جانب اللواء مهندس أحمد الحنفاوي، رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد، الذي أوضح أن لوحة توزيع الكهرباء بفارس تقع على مساحة 250 م2 لخدمة قرية "فارس" وتوابعها، لافتًا إلى أنها تتكون من طابقين: الطابق الأول يشمل خلايا الموزع وغرفة البطاريات وغرفة محول الخدمة وغرفة الملاحظ، أما الطابق الثاني فيضم طابقا إداريا لموظفي الكهرباء مكونا من ٨ مكاتب.

وأوضح اللواء أحمد الحنفاوي أن موزع كهرباء فارس يتكون من 17 خلية، بواقع 4 خلايا دخول من محطة محولات فارس، و10 خلايا خروج لتغذية قرية ونجوع وتوابع فارس، و1 خلية ربط، و1 خلية مواءمة، و1 خلية خدمة.

كما أكد أنه تمت استفادة القرية بالكامل من الربط الحلقي (التغذية الأساسية والبديلة)، وتم إحلال وتجديد 35 محولا بقدرات مختلفة، كما تم إحلال وتجديد 670 عامود جهد منخفض متهالك، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 160 كم موصلات منخفضة غير معزولة بموصلات معزولة، وتركيب 1100 كشاف إنارة بالقرية، وكذا تركيب 80 كم كابلات جهد متوسط؛ من أجل استفادة القرية بالربط الحلقي والتغذية البديلة.

