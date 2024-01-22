انتهاء أزمة الكهرباء| حكاية مشروع بين مصر واليونان يجلب الخير للبلاد

حقق إنتاج الطاقة المتجددة في مصر قفزة كبيرة في توليد الكهرباء خلال السنوات الـ 8 الماضية، لا سيما مع توجُّه القاهرة إلى تنفيذ كثير من المشروعات بالشراكة مع الشركات العربية والعالمية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بـ"ديميتريس كوبيلوزوس" رئيس مجلس إدارة مجموعة "كوبيلوزوس" اليونانية للبنية التحتية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من كبار مسئولي الشركة.

الكهرباء والطاقة المتجددة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على القيام بدور رئيسي في عمليات التحول الدولي للطاقة النظيفة، بما يعود بالفائدة على مصر على المستويين الاقتصادي والبيئي، مشيدا بالتعاون المشترك بين مصر واليونان في كافة المجالات، والذي يعكس العلاقة القوية بين البلدين.

ووجه الرئيس السيسي، باستمرار وتسريع جهود التعاون بين مصر ومجموعة "كوبيلوزوس" اليونانية للبنية التحتية؛ للانتهاء من المشروعات المطروحة في أقرب وقت ممكن، وتيسير كافة الإجراءات وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه المشروعات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات مشروع "جريجي - GREGY" للربط الكهربائي مع أوروبا، خاصةً مع نجاح جهود إدراج المشروع في القائمة الأولى للمشروعات ذات الفائدة المشتركة بالاتحاد الأوروبي، بما يتيح المجال لبدء المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع، والخاصة بإعداد الدراسات الفنية والبيئية النهائية، وكذا الدراسة الخاصة بتحديد مسار كابلات الربط البحرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع أيضاً على خطط المجموعة لإنتاج الطاقة المتجددة في مصر، وفي هذا الصدد استمع الرئيس إلى عرض لجهود تعزيز العمل المشترك بين مصر والمجموعة لتنفيذ مشروع إنتاج 9.5 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية، بما سيمثل دعماً حقيقياً للاقتصاد المصري ويسهم في تعزيز جهود الانتقال للطاقة النظيفة في مصر وأوروبا.

وقد حرص المسئولون الأوروبيون في هذا السياق على الإشادة بالمواقف المصرية المتوازنة تجاه التعامل مع أزمات الشرق الأوسط وسبل حلها، مؤكدين على أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات مع مصر بصورة تتماشي مع حجم التحديات الدولية والإقليمية القائمة.

جدير بالذكر مايو 2023، وقعت مجموعة كوبلوزوس اليونانية على مذكرة تفاهم، لدراسة إمكانية الدخول في شراكة لتطوير عدد من مشروعات الطاقة المتجددة التي ستمد خط «GREGY» للربط الكهربائي بمصدر مستدام للطاقة المتجددة.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن مشروع GREGY أو مشروع الربط الكهربائي للطاقة الخضراء يتضمن القيام بالربط الكهربائي المباشر بين مصر واليونان من خلال كابلات بحرية بقدرة 3,000 ميجاوات، مع إمكانية النقل الكهربائي في الاتجاهين لافتا إلى أن مشروع GREGY ينقل طاقة خضراء بنسبة 100% من مصر لليونان، ومن اليونان إلى أوروبا، وهو ما يمثل مساهمة هامة للتعامل مع تحديات تغير المناخ وتأثيرات غازات الاحتباس الحراري من خلال الخفض الملموس في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وقالت الشركة إن تعظيم مزايا واستخدامات مشروع GREGY، يتطلب إقامة مشروعات للطاقة المتجددة بقدرات تصل إلى 9.5 جيجاوات ومن ناحية أخرى، سيوفر المشروع عبر هذا الخط مصادر بديلة من الطاقة المستدامة والنظيفة لأوروبا، وبالتالي سيقلل اعتماد القارة على الطاقة التي يتم إنتاجها من بدائل الوقود التقليدي لافتا إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تمهد لتأسيس لجنة للتنسيق والمتابعة تتألف من ثلاث أعضاء للقيام بتنسيق النقاشات وتبادل المعلومات والمفاوضات.

مشروع النقل الكهربائي بين مصر واليونان

وأكد محمد إسماعيل منصور، رئيس مجلس إدارة إنفينيتي باور تحقيق مزايا متبادلة هائلة وشراكة متميزة في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في مصر والقيام بنقل الطاقة الخضراء التي تم إنتاجها إلى أوروبا عن طريق مشروع النقل الكهربائي بين مصر واليونان عبر البحر (GREGY) لافتا إلى إنّ هذا المشروع يمثل فرصة ممتازة لمصر لتحقيق مزايا عديدة متمثلة في التنمية الاقتصادية ونمو في الإيرادات.

وأضاف "منصور"، أن المشروع سيعمل على تعزيز أمن الطاقة في البلاد، كما يمثل نموذجًا لتعزيز التعاون الدولي ولن يساهم فقط توفير الطاقة المتجددة للدول الأوروبية في دعم اقتصادنا القومي، ولكنه سيعمل أيضًا على جعل مصر مركزًا إقليميًا ولاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة العالمي، كما يتوافق تمامًا مع رؤيتنا لمستقبل مستدام للعالم".

يشار إلى إنتاج الطاقة المتجددة في مصر ارتفع بشكل واضح؛ إذ وصل إلى 12.5% خلال الربع الثالث من العام الماضي (2022-2023)، خلال 3 أشهر بداية من شهر يناير وحتى 31 مارس.

وقالت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر إن مؤشرات الأعمال في سوق الطاقة المتجددة تقدمت خلال الربع الثالث من العام المالي.

وانخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو مليونين و304 أطنان نتيجة لارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة، إلى جانب توفير الوقود بكميات بلغت 909 آلاف طن من النفط المكافئ، وذلك يعطي الدولة مزيدًا من الدعم لمكافحة تبعات تغير المناخ.

وارتفع إنتاج الطاقة الكهرومائية أيضًا بوضوح، مقارنة بالعام الماضي، حيث قفز بنسبة 9%.

وكشف تقرير لمجلس الوزراء المصري تَمكّن البلاد من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، من خلال تحقيق احتياطي تجاوز 13 ألف ميجاوات في 2022، مقارنة بعجز قيمته 6 آلاف ميجاوات في عام 2014.