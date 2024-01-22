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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري : مصر تمتلك إمكانيات تلبية المطالب المتزايدة لحصول أوروبا على الطاقة

لقاء وزير الخارجية
لقاء وزير الخارجية مع المفوض الأوروبي للمناخ فوبكه هوكيسترا

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن الوزير سامح شكري التقى اليوم الاثنين مع المفوض الأوروبي للمناخ فوبكه هوكيسترا، خلال زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل لرئاسة وفد مصر في أعمال الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والإتحاد الأوروبي.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الوزير شكري حرص على استعراض الدور الرئيسي الذي لعبته مصر في الدفع بأجندة المناخ الدولية على مدار العامين الماضيين، لا سيما من خلال رئاستها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية المناخ COP27، وما قدمته تلك الدورة من مخرجات ناجحة سيتم البناء عليها خلال السنوات المقبلة.

 كما أكد على حرص مصر على التنسيق مع الاتحاد الأوروبي في المرحلة اللاحقة على مؤتمر دبي COP28 ووصولاً إلى مؤتمر باكو COP29، لضمان اتساق النتائج التي تم تحقيقها مع دعم التنفيذ على الأرض، وتوفير البيئة الدولية اللازمة والمطلوبة لتحقيق عملية التحول العادل التي تم التوافق حولها في اتفاق باريس.

وأضاف السفير "أبو زيد"، بأن الوزير شكري استعرض الجهود المبذولة على الصعيد الوطني اتصالاً بالتزام مصر الراسخ بالاستدامة والنمو الأخضر، مؤكداً على الإمكانيات التي تمتلكها مصر لتلبية المطالب المتزايدة للحصول على الطاقة من مصادر مستدامة في أوروبا، سواء الطاقة المتجددة أو الطاقة الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر. 

ومن جانبه، حرص المفوض الأوروبي للمناخ على استعراض اسهامات الاتحاد في مجال تمويل المناخ، معرباً عن تقدير الجانب الأوروبي لما شهده مؤتمر COP27 من مخرجات ناجحة

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