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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال لقائه مفوض الاتحاد الأوروبي..

وزير الخارجية: تعزيز الاستثمارات الأوروبية المباشرة بمصر في الطاقة المتجددة والنظيفة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن سامح شكري، وزير الخارجية، التقى على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي  بباولو جينتلونى، المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية، وفق ما ذكرت صحفة الوزارة الرسمية على “فيسبوك”.

وتطرق “شكري”، خلال اللقاء، إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي وزيادة الاستثمارات الأوروبية المباشرة في عدد من القطاعات الهامة التي تمثل أولوية للجانبين، لاسيما الطاقة المتجددة والنظيفة، فضلا عن الاستعدادات لعقد المؤتمر القومي للاستثمار خلال العام الجاري، والذي سيتم تخصيص يوم خاص خلاله للشركات الأوروبية.

 كما تطرقا إلى سبل تعزيز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية لتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين الجانبين.

وأكد وزير الخارجية، وفقا لتصريحات المتحدث الرسمي، على أهمية المساهمة الفاعلة من الدول الصناعية وفى مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي في تحمل العبء الاقتصادي لتداعيات تغير المناخ ودعم مصر والدول النامية في تنفيذ استراتيجياتها الوطنية للتعامل مع تلك الظاهرة، بما لا يمثل عبئا على عملية التنمية.

ومن جانبه، أكد المفوض الأوروبي على إدراك الاتحاد الأوروبي بكافة مؤسساته وقياداته لحجم التحديات الجيوسياسية التي تواجهها مصر نتيجة الاضطرابات السياسية في محيطها الاقليمي وما يرتبط بذلك من تحديات اقتصادية، معرباً عن التزام الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في دعم الاستقرار الاقتصادي لمصر لكونه جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول الاتحاد الأوروبي.

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