بشائر الخير| 700 ألف طن من السكر في الأسواق.. وهذه أسعاره الرسمية

طرح 700 ألف طن من السكر.. تواصل الحكومة المصرية ووزراة التموين والتجارة الداخلية، في توفير السكر داخل السوق المصري بأسعار مناسبة للمواطن المصري، وخاصة عقب أزمة السكر الأخيرة واحتكار التجار للسكر.

وبحسب تصريحات من وزارة التموين، فإنه من المقرر أن يتوفر 700 ألف طن من السكر في الفترة القادمة داخل السوق المصري، بسعره المتعارف عليه داخل بطاقة التموين أو وجوده في الأسواق، وإليكم التفاصيل في السطور التالية.

توريد قصب السكر

وكشف أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام، أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع يوميًا نسب توريد قصب السكر من المزارعين والسكر الناتج من عمليات التصنيع وطرق توزيعه.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلي أن الدكتور على المصيلحي قد تلقي تقريرًا حول نسب توريد قصب السكر والمنتج منه، ووصلت نسب توريد القصب إلي 928035 طن قصب، والسكر المنتج من تلك النسبة وصلت إلي 88055.

طرح 700 ألف طن من السكر

وأضاف أحمد كمال، معاون وزير التموين، أنه من المتوقع أن تستقبل المصانع السبع ما يصل إلي 7 ملايين طن، وذلك لإنتاج 700 ألف طن قصب سكر، وذلك تأكيدًا علي أن طن قصب السكر الواحد ينتج ما يصل إلي 100 ك سكر فقط بعد عصره.

وأكد أحمد كمال، أن ما يتم إتاحته من السكر يتم ضخه بالأسواق، ليباع السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد، أو لمنافذ التموين لصرفه للمواطن على بطاقة الدعم بسعر 12.60 للكيلو.

مستحقات المزارعين

وأشار أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام، إلي أن الدكتور على المصيلحي يوجه دائمًا بسرعة سداد مستحقات المزارعين.

وأضاف أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام، أنه يتم سداد المستحقات إليكترونيًا حسب البنك الذى يختاره المزارع.

زراعة قصب السكر

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة تتوجه إلى زراعة وإنتاج قصب السكر، مشيرًا إلى بدء وجود طفرة نوعية فيه، فالقصب أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تعتمد عليها مصر في إنتاج السكر.

وقال مدبولي: “المشكلة أن مصر كانت تتوجه إلى زراعة القصب بطريقة تقليدية، وهي الزراعة بالغمر، فالقصب يظل في الأرض لمدة خمس سنوات بدون حدوث تغيير في الشتلات، ومع مرور الوقت إنتاجية الفدان تقل والعديد من العقل تموت وتفسد”.

آلية جديدة لزراعة قصب السكر

وأضاف رئيس الوزراء، أن الفكرة التي طُرحت ووزير الزراعة تبناها؛ هي عمل هذه المراكز لاستخراج الشتلات التى تمكن الفلاح من أن يزرعها بطريقة حديثة، وفي نفس الوقت تستهلك مياه أقل في عملية الزراعة والإنتاجية.

وأشار مدبولي أنه أيضًا يتضاعف فيها المحصول، فيمكن أن يستخرج منها الفلاح للفدان ما بين 60 و70 طنًا للفلاح من خلال هذه الآلية، والنموذج الجديد من خلال زرع العقل في الأرض بطريقة معينة ويحدث ري بكميات مياه قليلة جدًا.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا المركز فى كوم أمبو، وهناك مركز آخر يمثل عشرة أضعاف هذا المركز في وادي الصعايدة لإنتاج الشتلات الكافية للتوسع في الزراعة الحديثة لقصب السكر.

مصانع إنتاج السكر

وبدأت مصانع إنتاج وتكرير السكر بمحافظة قنا، استقبال محصول قصب السكر، من المزارعين بمختلف بمراكز المحافظة، مع بدء المزارعين فى كسر المحصول تزامناً مع بداية العام الجديد، حيث من المقرر أن تستقبل المصانع، آلاف الأطنان التى ينتجها 120 ألف فدان أرض زراعية بشمال وجنوب المحافظة.

وفي هذا الصدد، قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن محافظة قنا تعد الأولى علي مستوي الجمهورية في إنتاج السكر من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادى ودشنا وقوص، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بمختلف المراكز، حوالى 120 ألف فدان تمثل حوالى 35% من إجمالى المساحة المنزرعة بالقصب علي مستوي الجمهورية، تنتج حوالي 3 مليون طن قصب خام تنتج بدورها حوالى 300 ألف طن سكر سنويًا. وأكد محافظ قنا، بأن الدولة لا تألوا جهدا لتطوير زراعة قصب السكر من خلال التجارب والأبحاث التي تقوم بها المراكز البحثية لزراعة أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة أفضل للأمراض والآفات، للوصول إلى أكبر معدل لإنتاج السكر.