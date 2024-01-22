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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تموين القاهرة: ضبط أطنان من السكر والسلع الغذائية مجهولة المصدر| صور

جانب من السلع المضبوطة
جانب من السلع المضبوطة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عدد من القضايا التموينية أبرزها الآتى:

  
فقد تم ضبط مسئول عن مصنع شيكولاتة كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول لحيازته وتجميعه كمية من سكر مجهول المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدره بقصد إستخدامه فى إعداد الحلويات لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعدم مطابقة المنشأة للإشتراطات الصحية.

 

 

وعثر بداخل المصنع على (3 طن سكر).. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامه فى إعداد الحلويات لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية لحيازته وعرض وبيع كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين وبالإضافة إلى عدم الإلتزام بقواعد وشروط الصحة العامة ولإدارته المخزن بدون ترخيص لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على 2,095 طن مواد غذائية- طن زيت "برافين، خروع" وجميعها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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