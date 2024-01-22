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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: زيادة إنتاج السكر من القصب المورد إلى 88055 طنا

صدى البلد

أكد احمد كمال - معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام ان  الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع يوميا نسب توريد قصب السكر من المزارعين والسكر الناتج من عمليات التصنيع وطرق توزيعه يوميا واشار الى ان الدكتور على المصيلحى يوجه دائما بسرعة سداد مستحقات المزارعين.


واضاف الى انه يتم سداد المستحقات اليكترونيا حسب البنك الذى يختاره المزارع.
وصرح المتحدث الرسمى للوزارة الى ان  الدكتور على المصيلحى – وزير التموين والتجارة الداخلية قد تلقى تقريرا حول نسب توريد قصب السكر والمنتج منه مضيفا ان نسب توريد القصب وصلت الى 928035 طن قصب والسكر المنتج من تلك النسبة وصلت الى 88055.


واضاف معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام ان من المتوقع ان تستقبل المصانع السبع ما يصل الى 7 ملايين طن لانتاج 700 ألف طن قصب سكر مؤكدا ان طن قصب السكر الواحد ينتج ما يصل الى 100ك سكر فقط يعد عصره و اكد معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام ان ما يتم اتاحه من السكر يتم ضخه بالاسواق ليباع بسعر 27 جنيها  للكيلو او لمنافذ التموين لصرفه للمواطن على بطاقة الدعم بسعر 12.60 للكيلو.
 

التموين والتجارة الدكتور علي المصيلحي بطاقة الدعم توريد قصب السكر زيادة إنتاج

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