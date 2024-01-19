بعد انقطاع الكهرباء.. ازاى تشغل الرواتر في بيتك

في ظل التطور التقني الذى نشهده في جميع المجالات، أصبح من الصعب الإستغناء عن الإنترنت، إلا أن انقطاع التيار الكهربى يسبب توقف الإنترنت تماماً، وبالتالي توقف جهاز الراوتر تماماً، ولكن يمكنك تشغيله بدون أي كهرباء في منزلك.

وبحسب موقع “ويكي هاو”، تستطيه تشغيل جهاز الراوتر فى المنزل واستخدام الإنترنت بدون لكهرباء، بتوصيل الرواتر بمصدر طاقة بديل “باور بانك” عند انقطاع الكهرباء.

لكن عليك أن تقوم أولاً بتهيئة الرواترليتم توصيله بـ الباور بانك بدون أى مشكلة، ليكون بديل مصدر الكهرباء التقليدى عند انقطاع الكهرباء.

الرواتر

يجب توصيل الراوتر بـ “باور بانك” عن طريق كابل من نوع “USB A" من الطرفين، وبمجرد توصيله بالراوتر سيعمل بشكل طبيعي، أو بشراء وصلات مخصصة لأجهزة الراوتر فقط، والتي تكون من ناحية بكابل من نوع USB A، والناحية الثانية بمخرج مشابه للموجود في موصل الكهرباء التقليدي.

جدير بالذكر أنه عند عودة التيار الكهربي بشكل طبيعي، عليك فصل الراوتر من الباور بانك، وتوصيله من جديد بالكهرباء التقليدية

وتستطيع تشغيل الراوتر بجهاز “اللابتوب” الخاص بك عند انقطاع الكهرباء، بشرط أن تكون بطاريته مشحونة لتظل تعمل طوال فترة الإنقطاع.