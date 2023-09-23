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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو النور بيقطع عندك.. إزاى تشغل الراوتر بدون كهرباء

لو النور بيقطع عندك..
لو النور بيقطع عندك.. ازاى تشغل الراوتر بدون كهرباء

يعانى عدد كبير من مستخدمي الإنترنت عند انقطاع التيار الكهربي بسب بتوقف الخدمة، ولكن من خلال حيلة بسيطة يمكنك الإستمتاع بالإنترنت بدون انقطاع تماماً.

وفقاً لموقع تك رادار التقتي، يمكن بكل سهولة تشغيل الراوتر واستخدام الإنترنت بدون التوصيل لمصدر الكهرباء التقليدي من خلال توصيل الرواتر بـ باور بانك.

لو النور بيقطع عندك.. ازاى تشغل الراوتر بدون كهرباء

بشرط ان يتم تهيئة الرواتر ليتم توصيله بسهولة بـ الباور بانك، ويعمل كأنه موصل بالكهرباء بالشكل التقليدي.

يجب عليك توصيل الراوتر بـ “باور بانك” بكابل من نوع “USB A" من الطرفين، وعند توصيله بالراوترسيعمل بشكل طبيعي.

يذكر أنه عند عودة التيار الكهربي يجب فصل الراوتر عن الباور بانك تماماً، وإعادة توصيله بالكهرباء، ويمكنك توفير ثمن الباور بانك وتوصيل الراوتر بجهاز “اللابتوب” اذا كان مشحوناً.

الانترنت انقطاع التيار الكهربى الرواتر اللابتوب الكهرباء

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