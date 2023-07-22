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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو النور بيقطع عندك.. طريقة تشغيل الراوتر بدون كهرباء

لو النور بيقطع عندك..
لو النور بيقطع عندك.. طريقة تشغيل الراوتر بدون كهرباء

تنوع استخدام الإنترنت بشكل أكبر فى حياتنا اليومية لدرجة أنه أصبح لابديل عنه وساء فى المنزل او العمل، وكذلك فى باقي استخدامات البشر، وبالتالى انقطاع الإنترنت يعنى حالة من الشلل العام لكثير من الخدمات، لذلك نقدم طريقة تشغيل الراوتر عند انقطاع الكهرباء بكل بساطة.

 

وبحسب لموقع “ويكي هاو ” العالمي، تستطيع تشغيل الراوتر واستخدام الإنترنت بدون كهرباء، من خلال إصتال الرواتر بمصدر للطاقة فى، والمتمثل بـ الباور البانك التقليدي.

 

لو النور بيقطع عندك.. طريقة تشغيل الراوتر بدون كهرباء

لكن الحل ليس في توصيل الباور بانك فقط بالراتر، ولكن عن طريق تهيئة الباور بانك ليتصل بكل سهولة بـ الراوتر بكل سهولة.

 

لكي تتم هذه الخطوة، عليك توصيل الراوتر بـ “باور بانك” بواسطة كابل من نوع “USB A"، أى أن الكابل من نفس نوع مقبس التوصيل من الطرفين، وعند التوصيل سيعمل الراوتر بشكل طبيعي تمامً ويغذيك بالإنترنت بكل سهولة.

جدير بالذكر أنه عند عودة التيار الكهربي يجب فصل الراوتر عن الباور بانك، ومن ثم توصيله بمصدر التيار الكهربي التقليدي، ويمكنك أيضاً توصيل الراوتر بـ “اللابتوب” اذا كانت بطاريته مشحونة.

الانترنت الراوتر بدون كهرباء انقطاع الكهرباء الإنترنت بدون كهرباء باور بانك

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