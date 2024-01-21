اخبار مصر|10 فئات محرومة من إجازة الخميس.. حقيقة تعويم الجنيه.. افتتاح مشروع القرن الـ21 قريبًا

اخبار مصر .. نص قرار رئيس الوزراء، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أن يكون الخميس الموافق 25 يناير من العام 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص أيضا.... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

رسميًا.. 10 فئات محرومة من إجازة الخميس المقبل| اعرف التفاصيل

نص قرار رئيس الوزراء، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أن يكون الخميس الموافق 25 يناير من العام 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص أيضا.

بوتين يشارك السيسي في افتتاح مشروع القرن الحادي والعشرين

خطت مصر خطوة عملاقة لتحقيق حلمها النووي (مشروع القرن الحادي والعشرين) بدخول عصر التكنولوجيا النووية السلمية.

متحدث الحكومة يكشف حقيقة تعويم الجنيه

كشف المتحدث باسم الحكومة محمد الحمصاني، حقيقة تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) خلال الفترة القريبة المقبلة.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الخميس المقبل.. إجازة رسمية في الدولة بمناسبة عيدي 25 يناير والشرطة

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حول إجازة الدولة الرسمية، بمناسبة عيد 25 يناير وعيد الشرطة.

الصحة: التحقيق مع رؤساء الأقسام المتغيبين عن العمل بمستشفى بني سويف التخصصي

تفقد مسئولو وزارة الصحة والسكان، مستشفى بني سويف التخصصي، اليوم السبت، ضمن زيارتهم الميدانية المفاجئة لعدد من المنشآت الطبية بمحافظات “القاهرة، الجيزة، بني سويف”؛ لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والوقوف على التحديات والمشكلات، واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

مشروع قانون العمل الجديد على أجندة مناقشات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.. غدا

يترأس حسن شحاتة وزير العمل صباح غدًا الأحد ،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،إجتماعًا للجنة المُختصة بدراسة، وبحث الملاحظات، والأراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية"منظمات أصحاب الأعمال والعمال"،ومجلس الشيوخ، ووضع خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع" ،التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة،تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب..وتَشّكلت هذه "اللجنة القانونية" برئاسة وزير العمل، وعضوية المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وبمشاركة عددِ من الخبراء،والمُستشارين.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بعد ارتفاعها.. 16 حلا لخفض أسعار الأسماك في الأسواق| تفاصيل

ارتفعت أسعار الأسماك خلال الآونة الأخيرة نتيجة زيادة أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، حيث ارتفعت الأسعار بسبب كورونا، والآن الحرب الأوكرانية أثرت على الأسعار المصرية والعالمية.

أبو الغيط: الجامعة العربية تدعم الخطوات الدبلوماسية الصومالية في مواجهة إثيوبيا

التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، مع الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس الجمهورية الصومالية الفيدرالية، في مقر إقامته بالقاهرة، وذلك خلال زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية.

توجيهات حكومية بإجراء دراسة متكاملة لمنظومة الرى في أسوان

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى يوم السبت إنعقاد "ورشه العمل الخامسة لتقييم الاداء للموسم الصيفي ٢٠٢٣ والموسم الشتوي الحالي والتخطيط للموسم الصيفى ٢٠٢٤ لمحافظات مصر العليا ، والتي تم عقدها بمبنى مركز التدريب بإسنا بمحافظة الأقصر ، وبحضور عدد من قيادات الوزارة ومهندسى الرى بمحافظات مصر العليا .

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

عيد الغطاس| مطران إيبارشية سوهاج: الله محور حياتنا والعماد نقطة انطلاق جديدة

ترأس أمس، الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صلوات اللقان المقدس، وقداس عيد الغطاس المجيد، وذلك بكنيسة العذراء سيدة الانتقال، بجرجا.

القباج تشارك في لقاء صندوق النقد الدولي| التضامن في أسبوع.. إنفوجراف وفيديو

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 12 يناير إلى 18 يناير 2024 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

السكة الحديد: قطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام.. اعرف المواعيد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب وللمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي لذا تقرر تشغيل عدد 6 قطارات مكيفة إضافية من القاهرة إلي أسوان والعكس اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 24/1/2024 وحتي يوم الجمعة 23/2/2024 بالاضافة الى القطارات الشغالة يومياً وبيانها كالآتى :

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية



اسمه عبدالفتاح السيسي .. فلسطينية تضع مولودها بمجمع السويس للتأمين الصحي

القضية الفلسطينية كانت وستظل محور اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية التي كان لها عظيم الجهد خلال الفترة السابقة في تخفيف حدة الحصار الذي فرضه الاحتلال علي الأشقاء في غزة .

مدبولي يتابع سير العمل في 18 مشروعًا تنمويًا في أسوان

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير كورنيش النيل "ممشى أهل مصر"، في ختام جولته الموسعة بمحافظة أسوان، التي استغرقت 11 ساعة تفقد خلالها 18 موقعا من مواقع العمل والمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها لخدمة أبناء المحافظة.

الأمطار تضرب.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وحالة الطقس خلال الفترة المقبلة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، بداية من يوم غد الأحد 21 يناير 2024 وحتى الخميس 25 من نفس الشهر، محذرة من التقلبات الجوية، وزيادة معدلات الأمطار، بداية من يوم الاثنين.