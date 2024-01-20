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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السكة الحديد: قطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام.. اعرف المواعيد

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي  بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب وللمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي لذا تقرر تشغيل عدد 6  قطارات مكيفة إضافية من القاهرة إلي أسوان والعكس اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 24/1/2024 وحتي يوم الجمعة 23/2/2024  بالاضافة الى القطارات الشغالة يومياً وبيانها كالآتى : 
اعتبارا من يوم 24/1/2024 يتم تشغيل قطار 1936 ( مكيف ) القاهرة / أسوان يقوم من القاهرة الساعة 09:50 مساءاً  ويصل أسوان الساعة 10:10 صباحاً ، وقطار  1938( ثالثة مكيفة ) يقوم من القاهرة الساعة 10:40  مساءاً ويصل أسوان الساعة 11:55  صباحاً ، وقطار  1940 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يقوم من القاهرة الساعة 06:30 مساءاً ويصل أسوان الساعة 06:20 صباحاً  طبقاً للجداول المرفق .
واعتبارا من يوم 25/1/2024  يتم تشغيل قطار 1937 (  مكيف ) أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 06:00 مساءاً  ويصل القاهرة 07:00 صباحا ، وقطار 1939 ( ثالثة مكيفة ) أسوان  / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 10:35 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباحاً ، وقطار 1941 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 03:00 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 03:20 صباحاً  طبقاً للجداول المرفق . 
والهيئة لا تتواني في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتسعي دائما في تلبية رغبات جمهورها.

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