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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد ارتفاعها.. 16 حلا لخفض أسعار الأسماك في الأسواق| تفاصيل

صدى البلد

ارتفعت أسعار الأسماك خلال الآونة الأخيرة نتيجة زيادة أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، حيث ارتفعت الأسعار بسبب كورونا، والآن الحرب الأوكرانية أثرت على الأسعار المصرية والعالمية.

وكشف الدكتور صلاح المصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية،  عن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك بالأسواق رغم المشروعات الهائلة لتنمية الثروة السمكية،  حيث ارتفعت الأسعار بسبب كورونا والآن الحرب الأوكرانية أثرت على الأسعار المصرية والعالمية.

 

فترة الاستزراع السمكي 

وأوضح "المصيلحي"، في حوار لـ"صدى البلد"، أن فترة الاستزراع السمكى المالح تحتاج إلى سنتين تقريبا، أما الاستزراع العذب فيحتاج إلى سبعة أو ثمانية أشهر.

وأكد رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن عدم مراقبة الأسواق ومنافذ البيع بصورة كافية سبب في ارتفاع أسعار الأسماك، إضافة إلى مواسم الإنتاج من الاستزراع والمصيد الطبيعي متباينة على مدار العام.

وقدم الدكتور صلاح المصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، فى تصريحات خاصة، أهم الحلول المقترحة لخفض أسعار الأسماك وهي:

-  افتتاح منافذ بيع بكميات كبيرة لنشر معدل بيع أكبر. 

- تنظيم عملية تداول وتسويق الأسماك.

-  العمل على زيادة إنتاج الأسماك من المصايد الطبيعية من خلال تحديث طرق صيد الأسماك. 

- تنمية المصايد الطبيعية. 

- وضع خريطة بمناطق الصيد وأماكن التجمعات السمكية في مناطق الصيد الإقليمية والدولية المسموح الصيد بها.

-  تشجيع الاستثمار في مجال صيد الأسماك.

-  تعزيز وتكثيف معدل الإنتاج والتوريد من بحيرات مثل بحيرة ناصر وغيرها.  

- العمل والتنسيق مع جهات رقابية للحد من ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها.

-  تنظيم عرض الإنتاج من البحيرات والمزارع على مدار العام. 

- إيجاد مصادر  وبدائل  رخيصة من خامات  العلف، وذلك من خلال الأبحاث.

-  النظر فى الجمارك ورسوم الاستيراد  على خامات العلف المستوردة بصورة دورية.

 - القضاء على صيد الزريعة والصيد المخالف الذى يؤثر سلبا على  المصادر الطبيعية. 

- السيطرة على المرحله الوسيطة بين المنتج والمستهلك. 

- العمل على إنتاج سلالات من أسماك  البلطي  ذات معدل نفوق منخفض ومقاومة للأمراض. 

- تشجيع نظم تكثيف الأسماك لزيادة المعروض.

-  تشجيع نظام الاستزراع التكاملى بين النبات والأسماك.

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