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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأمطار تضرب.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وحالة الطقس خلال الفترة المقبلة

صدى البلد

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، بداية من يوم غد الأحد 21 يناير 2024 وحتى الخميس 25 من نفس الشهر، محذرة من التقلبات الجوية، وزيادة معدلات الأمطار، بداية من يوم الإثنين.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تشهد حالة الطقس أمطارا متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وانخفاضا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 4: 5 درجة مئوية؛ يصاحبها نشاط للرياح على بعض المناطق؛ ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، وذلك اعتبارًا من الاثنين 22 يناير.

طقس الأحد 21 يناير 2024

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد يوم الأحد 21 يناير، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على جنوب البلاد بارد على باقى الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتوقعت هيئة الأرصاد أن تتهيأ فرص لأمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 25 13
العاصمة الإدارية 25 12
6 أكتوبر 25 12
بنهــــا 26 13
دمنهور 25 12
وادى النطرون 25 13
كفر الشيخ 25 12
المنصورة 25 12
الزقازيق 25 12
شبين الكوم 26 13
طنطا 25 12
دمياط 25 13
بورسعيد 25 14
الإسماعيلية 26 13
السويس 26 12
العريش 26 09
رفح 25 09
رأس سدر 23 11
نخل 26 03
كاترين 21 02
الطور 25 11
طابا 26 13
شرم الشيخ 28 17
الإسكندرية 25 13
العلمين الجديدة 25 12
مطروح 24 11
السلوم 23 10
سيوة 23 07
رأس غارب 27 16
الغردقة 28 17
سفاجا 27 16
مرسى علم 28 17
شلاتين 28 17
حلايب 25 18
أبو رماد 27 17
رأس حدربة 26 18
الفيوم 25 08
بني سويف 25 08
المنيا 25 08
أسيوط 25 09
سوهاج 26 09
قنا 27 10
الأقصر 28 10
أسوان 28 12
الوادي الجديد 26 07
أبو سمبل 27 11

الأرصاد حالة الطقس التقلبات الجوية الامطار الطقس

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