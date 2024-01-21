متحدث الحكومة يكشف حقيقة تعويم الجنيه

كشف المتحدث باسم الحكومة محمد الحمصاني، حقيقة تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) خلال الفترة القريبة المقبلة.

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الأحاديث التي تتردد حاليًّا عن قرب تخفيض جديد في سعر الجنيه أمام الدولار، تزامنًا مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر حاليًّا، مجرد تكهنات.

وأضاف متحدث الحكومة في تصريحات تلفزيونية، أن الموقف النهائي سيتم الإعلان عنه بمجرد انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

التكهنات لا تعكس الحقيقة

وأشار إلى أن هناك الكثير من التكهنات التي تثار، لكنها لا تعكس بالضرورة الموقف النهائي للمفاوضات، مؤكدًا أنه سيتم إعلان النتائج فور انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وعند سؤاله عما إذا كانت المفاوضات قد قاربت على الانتهاء، دعا متحدث الحكومة إلى عدم استباق الأحداث، وقال إنه سيتم الإعلان عما يتم التوصل إليه في أعقاب المفاوضات بخصوص اتفاق جديد وجدول زمني جديد.