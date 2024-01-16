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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع مفاجيء| الذهب يهبط من أعلى سعر.. ومفاجاة في قيمة الجنيه الآن

الذهب
الذهب

تراجع سعر الذهب في مصر بشكل مفاجيء مساء تعاملات اليوم الثلاثاء بنحو 70 جنيها في الجرام الواحد، مقارنة بأسعار الذهب مستهل تعاملات اليوم.

وكانت ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-1-2024، خلال مستهل التعاملات مسجلا أعلى مستوى له في مصر على مستوى جميع الأعيرة.

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هبط سعر الذهب عيار 21 اليوم من 3450 جنيها للجرام إلى 3380 جنيها، وانخفض الجنيه الذهب من 27.600 إلى 27.040 ألف جنيه منخفضا 560 جنيها.

سعر الذهب عالميًا

سجّل سعر الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-1-2024، 2033 دولارا مقارنة بـ 2041 دولار خلال مستهل التعاملات.

 

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 بيع 2,863 شراء 2,897

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 3,340 شراء 3,380

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل بيعا 3,817 شراء 3,863

سعر الجنيه الذهب اليوم

 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 26,720 شراء 27,040

أسعار الذهب اليوم 

أسعار الذهب عيار 24بيع 3,817 شراء 3,863
أسعار الذهب عيار 22بيع 3,499 شراء 3,541
أسعار الذهب عيار 21بيع 3,340 شراء 3,380
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,863 شراء 2,897
أسعار الذهب عيار 14بيع 2,227 شراء 2,253
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,909 شراء 1,931
الاونصةبيع 118,713 شراء 120,135
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 26,720 شراء 27,040
الكيلوبيع 3,817,143 شراء 3,862,857

توقعات أسعار الذهب 

شهد سعر الأونصة العالمية تراجعا ملحوظا خلال جلسة اليوم بسبب قوة الدولار الأمريكي وتراجع التوقعات في الأسواق بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية في وقت مبكر من العام.

بعد فشل سعر الأونصة العالمية في اختراق منطقة 2050 – 2055 دولارا للأونصة عادت إلى الهبوط متأثرة بقوة الدولار الأمريكي، الأمر الذي قد يدفع السعر إلى التراجع إلى منطقة 2025 – 2030 دولارا للأونصة.

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