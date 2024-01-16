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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رقم غير مسبوق| صعود أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

صدى البلد

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-1-2024، مسجلا أعلى مستوى له في مصر على مستوى جميع الأعيرة.

ويأتي ذلك في ظل تزايد العوامل الداعمة لسعر الذهب في مصر، على الرغم من التراجع الذي يشهده سعر الأونصة العالمية، ما يدل على أن العوامل المحلية تأثيرها أقوى حالياً على سعر الذهب. 
 

سعر الذهب عالميًا

سجّل سعر الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-1-2024، 2041 دولارا.

 

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سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 بيع 2,914 شراء 2,957.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 3,400 شراء 3,450.

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل بيعا 3,886 شراء 3,943.

سعر الجنيه الذهب اليوم

 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 27,200 شراء 27,600.

أسعار الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 3,886 شراء 3,943
أسعار الذهب عيار 22بيع 3,562 شراء 3,614
أسعار الذهب عيار 21بيع 3,400 شراء 3,450
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,914 شراء 2,957
أسعار الذهب عيار 14بيع 2,267 شراء 2,300
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,943 شراء 1,971
الاونصةبيع 120,846 شراء 122,623
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 27,200 شراء 27,600
الكيلوبيع 3,885,714 شراء 3,942,857

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

شهد سعر الأونصة العالمية تراجعا ملحوظا خلال جلسة اليوم بسبب قوة الدولار الأمريكي وتراجع التوقعات في الأسواق بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية في وقت مبكر من العام.

بعد فشل سعر الأونصة العالمية في اختراق منطقة 2050 – 2055 دولارا للأونصة عادت إلى الهبوط متأثرة بقوة الدولار الأمريكي، الأمر الذي قد يدفع السعر إلى التراجع إلى منطقة 2025 – 2030 دولارا للأونصة.

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