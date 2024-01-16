البورصة السلعية: تداول 105 ملايين طن من 9 منتجات بقيمة 19 مليار  جنيه

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية -مصر انه تم طرح 105 ملايين طن من 9 منتجات " القمح ، الذرة الصفراء، والذرة النخالة ، السكر ، فول الصويا ، النخالة ، الملح ، سبائك الذهب والفضة " على البورصة السلعية منذ تأسيس البورصة وحتى الان بقيمة 19 مليار جنيه من خلال 210 جلسات، لافتا إلى أن من مميزات البورصة السلعية وجود سوق منظم لتداول السلع الحاضرة وآلية لضبط الاسعار .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للبورصة السلعية -مصر لاستعراض انجازات البورصة خلال 2023 بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية- مصر وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية ونائب رئيس البورصة السلعية مصر، حيث تم الاتفاق على تغيير اسم البورصة من البورصة المصرية للسلع إلى البورصة السلعية- مصر.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس البورصة السلعية - مصر إنه تم تغيير اسم البورصة المصرية للسلع إلى البورصة السلعية - مصر لايضاح الدور الذي تقوم به البورصة السلعية وعدم الخلط بينها وبين بورصة الأوراق المالية.