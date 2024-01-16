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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسميا .. تغيير إسم البورصة المصرية للسلع

صدى البلد

قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس البورصة السلعية - مصر إنه تم تغيير إسم البورصة المصرية للسلع إلى البورصة السلعية - مصر لايضاح البورصة التي تقوم به البورصة السلعية وعدم الخلط بينها وبين بورصة الأوراق المالية.

أوضح عشماوي انه تم تداول 105 مليون طن من السلع لعدد 9 سلع أساسية وذلك من خلال البورصة السلعية خلال عام 2023.

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الثلاثاء للإعلان عن ما قامت به البورصة المصرية للسلع خلال عام 2023 بحضور إبراهيم عشماوي رئيس البورصة السلعية وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية وقيادات هيئة السلع التموينية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

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