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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 44 مليار جنيه ومؤشرها يسجل قمة تاريخية جديدة

البورصة
البورصة

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 44 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.880 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 2.62%، ليغلق عند مستوى 26938 نقطة مسجلا مستوى تاريخيا جديدا.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 32800 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 11469 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 6299 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 8955 نقطة.

ارتفع مؤشر الشركات الأسهم القيادية الاسهم القيادية والمتوسطة البورصة المصرية الشركات الصغيرة إيجي إكس 100 رأس المال السوقي

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