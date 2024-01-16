أخبار التوك شو| مفاجأة بأسعار الذهب والدواجن.. كواليس لقاء فيتوريا ولاعبي منتخب مصر.. أخر تطورات الوضع في غزة

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

3760 جنيها للجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم | تفاصيل

قدمت الإعلامية نهاد سمير، في برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 16-1-2024.



ظاهرتان جويتان| الأرصاد تفجر مفاجأة حوّل طقس الـ 5 أيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مدار الأيام المقبلة، في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



السبب في غلاء المعدن الأصفر| تفاصيل القبض على أكبر تاجر ذهب

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" يتحكم في أسعار المعدن الأصفر.. تفاصيل القبض على أحد أكبر تجار الذهب في مصر وبحوزته 165 كيلوجرامًا".



مش هشيلها لوحدي| تفاصيل لقاء فيتوريا مع لاعبي المنتخب بعد التعادل مع موزمبيق

“كلنا مسؤولون عما حدث”.. تلك الكلمات وجهها مدرب منتخب مصر روي فيتوريا للاعبين بعد التعادل مع موزمبيق في كأس إفريقيا، وذلك طبقًا لما قاله الإعلامي مدحت شلبي.



رضا سيكا يفتح النار على نجم الأهلي بعد تعادل المنتخب

أكد الكابتن رضا سيكا نجم الإسماعيلي السابق، أن لاعبي المنتخب المصري لم يقدموا المطلوب منهم، وطالب بعدم ظلم محمد النني لاعب الأرسنال ومنتخب مصر، موضحًا :" النني من أحسن اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية".



احذروا.. شعبة الدواجن تفجر مفاجأة بشأن الأسعار قبل رمضان

أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن هناك تحركا في أسعار الدواجن، وذلك بسبب أعياد الإخوة المسيحيين، وهناك طلب مرتفع بنسبة 10%.



4 مسارات|ما هي خطة مصر لـ جذب استثمارات أجنبية بـ100 مليار دولار؟

قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر بذلت جهود كبيرة للغاية لتنفيذ بنية تحتية ورأسمالية جاذبة للاستثمار سواء كان الأجنبي المباشر أو الاستثمار المحلي .

تفاصيل 6 أيام من الأمطار بالإسكندرية.. لماذا لم تتأثر المحافظة حتى الآن؟

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إنه كانت هناك أمطار غزيرة جدا بالمحافظة على مدار ال6 أيام الماضية، مشيرا إلى أنه كانت جميع أجهزة الدولة موجودة فى الشوارع للتعامل مع الأمطار وعدم تأثر أى مواطن بها.

شكري: مصر تدعم تدشين آلية للأمم المتحدة لتوصيل المساعدات لـ غزة

أكد سامح شكري وزير الخارجية خلال لقائه كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في غزة، على حتمية زيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

مبادرة جديدة لإحداث توازن بين الحالة النفسية والجسدية.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك توجيهات مستدامة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مشيرا إلى أنه فى إطار تلك التوجيهات وزارة الصحة تتحرك من أجل تحقيق المفهوم التي أقرته منظمة الصحة العالمية للصحة، وهي حالة من الكمال البدني والنفسي والإجتماعي.