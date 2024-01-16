تفاصيل 6 أيام من الأمطار بالإسكندرية.. لماذا لم تتأثر المحافظة حتى الآن؟

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إنه كانت هناك أمطار غزيرة جدا بالمحافظة على مدار ال6 أيام الماضية، مشيرا إلى أنه كانت جميع أجهزة الدولة موجودة فى الشوارع للتعامل مع الأمطار وعدم تأثر أى مواطن بها.

وأضاف اللواء محمود نافع، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “نتابع مع الأرصاد وطمئنونا بإستقرار الطقس حتي نهاية الأسبوع لا يوجد أمطار والجو يتحسن، وهناك تغيرات تاريخية بالفعل وعدم تأثر أحياء الإسكندرية بالأمطار”.

وتابع اللواء محمود نافع، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن حي شرق الإسكندرية أخذ كميات كبيرة جدا من الامطار أول أمس، ولكن تم التعامل معها فورا ولم تؤثر على الحركة المرورية هناك.