الأرصاد تبشر باستقرار الأحوال الجوية اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد مزيدا من التحسن والاستقرار فى الأحوال الجوية فى معظم محافظات الجمهورية، وتلاشي فرص سقوط الأمطار على أغلب محافظات الجمهورية. وأوضحت أنه بدأ يؤثر على البلاد مرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هناك استمرارا فى انخفاض قيم درجات الحرارة فترات النهار والليل، موضحة أن العظمى اليوم في القاهرة الكبري فترة النهار ما بين الـ18 إلى 19 درجة مئوية، وبالتالي الأجواء شتوية مائلة للبرودة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبري وشمال الصعيد، دافئة على مناطق الجنوبية.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه فور غياب أشعة الشمس ودخولنا فترات الليل يحدث إنخفاض تدريجي فى درجات الحرارة، يزيد أوقات الفجر والصباح الباكر ويكون الطقس شديد البرودة فى معظم أنحاء الجمهورية، تصل أحيانا لحد الصقيع على المزروعات الموجودة فى وسط سيناء أو محافظة الوادي الجديد.