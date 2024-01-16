عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تبشر باستقرار الأحوال الجوية اليوم

الارصاد
الارصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد  مزيدا من التحسن والاستقرار فى الأحوال الجوية فى معظم محافظات الجمهورية، وتلاشي فرص سقوط الأمطار على أغلب محافظات الجمهورية. وأوضحت أنه بدأ يؤثر على البلاد مرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هناك استمرارا فى انخفاض قيم درجات الحرارة فترات النهار والليل، موضحة أن  العظمى اليوم في  القاهرة الكبري فترة النهار ما بين الـ18 إلى 19 درجة مئوية، وبالتالي الأجواء شتوية مائلة للبرودة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبري وشمال الصعيد، دافئة على مناطق الجنوبية.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه فور غياب أشعة الشمس ودخولنا فترات الليل يحدث إنخفاض تدريجي فى درجات الحرارة، يزيد أوقات الفجر والصباح الباكر ويكون الطقس شديد البرودة فى معظم أنحاء الجمهورية، تصل أحيانا لحد الصقيع على المزروعات الموجودة فى وسط سيناء أو محافظة الوادي الجديد.

الدكتورة منار غانم الأرصاد الأرصاد الجوية الاحوال الجوية سطوع أشعة الشمس درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

السبب في غلاء المعدن الأصفر| تفاصيل القبض على أكبر تاجر ذهب.. شاهد

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

مدرب شاب يقنع نجم الأهلي بالرحيل عن النادي

رضا سيكا يفتح النار على نجم الأهلي بعد تعادل المنتخب .. فيديو

المتحدث العسكري: إحباط عملية تهريب مواد مخدرة جنوب منفذ العوجة

ترشيحاتنا

بعد توقفها لأيام.. السفن القطرية تستأنف مسارها إلى قناة السويس

شروط القبول بالجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني 2024 والأوراق المطلوبة

ما أسماء شهر رجب؟.. له 18 اسما أعجبها رجم والمعشعش والإفتاء توضح السبب

شاهد.. صواريخ الحرس الثوري تستهدف القنصلية الأمريكية ومقرات تجسس للموساد بأربيل

مش هشيلها لوحدي| تفاصيل لقاء فيتوريا مع لاعبي المنتخب بعد التعادل مع موزمبيق

احذروا.. شعبة الدواجن تفجر مفاجأة بشأن الأسعار قبل رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس مجنونًا.. رجل يرتدي «ميكرويف» برأسه ويسير بشوارع بريطانيا لهذا السبب| صور

صعوبة في التنفس وأكسجين| لحظات حرجة بحياة بيومي فؤاد.. وهذه حالته الصحية

التهاب الحلق .. الأسباب والأعراض والعلاج

عمرها 44 عاما.. مراحل تطور شكل ياسمين عبدالعزيز من فتاة الإعلانات لنجمة الشباك

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ