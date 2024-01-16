أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21| أخبار تهمك

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء 16-1-2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:

سعر الذهب اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3760 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3280 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2820 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 26320 جنيها.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.89 جنيه للبيع، و 33.78 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.40 جنيه للبيع، و39.27 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.68 جنيه للبيع، و100.33 جنيه للشراء

فيما أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد مزيدا من التحسن والاستقرار فى الأحوال الجوية فى معظم محافظات الجمهورية، وتلاشي فرص سقوط الأمطار على أغلب محافظات الجمهورية. وأوضحت أنه بدأ يؤثر على البلاد مرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هناك استمرارا فى انخفاض قيم درجات الحرارة فترات النهار والليل، موضحة أن العظمى اليوم في القاهرة الكبري فترة النهار ما بين الـ18 إلى 19 درجة مئوية، وبالتالي الأجواء شتوية مائلة للبرودة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبري وشمال الصعيد، دافئة على مناطق الجنوبية.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه فور غياب أشعة الشمس ودخولنا فترات الليل يحدث إنخفاض تدريجي فى درجات الحرارة، يزيد أوقات الفجر والصباح الباكر ويكون الطقس شديد البرودة فى معظم أنحاء الجمهورية، تصل أحيانا لحد الصقيع على المزروعات الموجودة فى وسط سيناء أو محافظة الوادي الجديد.