مش هشيلها لوحدي| تفاصيل لقاء فيتوريا مع لاعبي المنتخب بعد التعادل مع موزمبيق

“كلنا مسؤولون عما حدث”.. تلك الكلمات وجهها مدرب منتخب مصر روي فيتوريا للاعبين بعد التعادل مع موزمبيق في كأس إفريقيا، وذلك طبقًا لما قاله الإعلامي مدحت شلبي.



وقال الإعلامي مدحت شلبي عبر تقرير عرضته فضائية العربية: "دخل فيتوريا بعد الماتش في غرفة اللبس وجمع اللاعبين وقال لهم: كلنا مسئولون"، موضحًا أنه بهذه الكلمات ليس مسؤولًا بمفرده عما حدث خلال المباراة.



مش هشيل الشيلة لوحدي



وعقب الإعلامي مدحت شلبي على حديث فيتوريا: “إن الجملة دي معناها مش هشيل الشيلة لوحدي”.



وأوضح أن محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وكابتن الفريق، كان يجتمع مع لاعبي المنتخب ثاني يوم من المباراة، ولكن اجتمع مع لاعبي المنتخب بعد المباراة.