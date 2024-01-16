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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مش هشيلها لوحدي| تفاصيل لقاء فيتوريا مع لاعبي المنتخب بعد التعادل مع موزمبيق

روي فيتوريا
روي فيتوريا

“كلنا مسؤولون عما حدث”.. تلك الكلمات وجهها مدرب منتخب مصر روي فيتوريا للاعبين بعد التعادل مع موزمبيق في كأس إفريقيا، وذلك طبقًا لما قاله الإعلامي مدحت شلبي.

وقال الإعلامي مدحت شلبي عبر تقرير عرضته فضائية العربية: "دخل فيتوريا بعد الماتش في غرفة اللبس وجمع اللاعبين وقال لهم: كلنا مسئولون"، موضحًا أنه بهذه الكلمات ليس مسؤولًا بمفرده عما حدث خلال المباراة.
 

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مش هشيل الشيلة لوحدي


وعقب الإعلامي مدحت شلبي على حديث فيتوريا: “إن الجملة دي معناها مش هشيل الشيلة لوحدي”.

وأوضح أن محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وكابتن الفريق، كان يجتمع مع لاعبي المنتخب ثاني يوم من المباراة، ولكن اجتمع مع لاعبي المنتخب بعد المباراة.

فيتوريا كأس أفريقيا منتخب مصر محمد صلاح مدحت شلبي

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