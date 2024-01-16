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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رضا سيكا يفتح النار على نجم الأهلي بعد تعادل المنتخب .. فيديو

الاهلي
الاهلي

أكد الكابتن رضا سيكا نجم الإسماعيلي السابق، أن لاعبي المنتخب المصري لم يقدموا المطلوب منهم، وطالب بعدم ظلم محمد النني لاعب الأرسنال ومنتخب مصر، موضحًا :" النني من أحسن اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية".

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وأضاف رضا سيكا، خلال تصريحات تلفزيونية، أن محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي، مطالب باللعب مثلما يلعب في النادي الأهلي، وعليه أن يقدم المطلوب منه.

محمد عبد المنعم السبب في الهدف الثاني

 

وأشار إلى أن :" الهدف الثاني الذي أحرز في المنتخب المصري، كان بسبب محمد عبد المنعم، وأنه تقدم لـ تحقيق هدف، وترك مكانه، ولذلك جاء في المنتخب هدف".

مش هتاخد منه بـ 2 جنيه كورة

 

وأشار إلى أن محمد عبد المنعم مش هتاخد منه بـ 2 جنيه كورة مع المنتخب، ولذلك على اللاعب مراجعة نفسه، من أجل منتخب مصر.


 

رضا سيكا الاسماعيلي المنتخب المصري محمد النني منتخب مصر محمد عبد المنعم

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