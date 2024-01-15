كلنا مسئولون.. فيتوريا يوجه رسالة لـ لاعبي المنتخب بعد التعادل مع موزمبيق

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" "كلنا مسؤولون"... "فيتوريا" يواجه لاعبي المنتخب بعد التعادل مع موزمبيق.. وردة فعل من محمد صلاح".

وجاء في التقرير أن فيتوريا المدير الفني لـ المنتخب المصري، قال إن التعادل مع موزمبيق مسئولية الجميع، وليست مسئولية لاعب بمفرده.

فيتوريا يوجه كلمتين لـ لاعبي المنتخب

وأوضحت القناة أن المحلل الرياضي مدحت شلبي، قال إن فيتوريا، وجه لـ لاعبي المنتخب كلمتين وهما :" كلنا مسئولون" موضحًا أن معنى هذه الكلية تعني أن المدير الفني لا يتحمل المسؤولية بمفرده.

وكشف أن محمد صلاح لاعب المنتخب المصري، كان يجتمع مع لاعب المنتخب ثاني يوم من المباراة، ولكن اجتمع مع لاعبي المنتخب بعد المباراة.