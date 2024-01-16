سامح شكري يطالب بزيادة تدفق المساعدات إلى القطاع

أكد سامح شكري وزير الخارجية خلال لقائه كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في غزة، على حتمية زيادة تدفق المساعدات إلى القطاع.



وتابع وزير الخارجية، خلال قناة القاهرة الإخبارية، أنه يؤكد على ضرورة دعم استمرار عمل المنشآت الخدمية والمستشفيات ووكالات الإغاثة لتقديم خدماتها للشعب الفلسطيني، ويؤكد دعم القاهرة للدور المنوط المسئولة الأممية وحرص مصر على تقديم كل التسهيلات لتمكينها من أداء مهامها.



ولفت وزير الخارجية، إلى أن القاهرة تدعم سرعة تدشين آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع إرسال شحنات المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.