4 مسارات|ما هي خطة مصر لـ جذب استثمارات أجنبية بـ100 مليار دولار؟

قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر بذلت جهود كبيرة للغاية لتنفيذ بنية تحتية ورأسمالية جاذبة للاستثمار سواء كان الأجنبي المباشر أو الاستثمار المحلي .

خطة مصر لـ جذب الاستثمارات الأجنبية

وأضاف “باغة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن الدولة نفذت عددًا من الخطوات من أجل جذب الاستثمار على رأسها تعديل قانون الاستثمار وانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية ساهم في تنشيط بيئة العمل الإداري، بجانب المبادرات المختلفة لتقديم الحوافز الاستثمارية، بالإضافة لـ الرخصة الذهبية للاستثمار وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار.



وأشار الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن اليوم أصبحت الدولة تقدم برنامج اقتصادي محفز وتعزيز مقومات الاقتصاد المصري وتحقيق مرونة أكبر واستكشاف الفرص الاستثمارية فيها، مؤكدًا أن ما الدولة المصرية أصبحت أرض خصبة تستطيع استقبال الاستثمارات المختلفة.