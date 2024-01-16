شجرة لكل زائر.. خبير يكشف تفاصيل فكرة جديدة لتنشيط السياحة بالبحر الأحمر

كشف وليد البطوطي، الخبير السياحي، عن تفاصيل فكرة ملهمة لتنشيط السياحة بمنطقة ”مرسى علم” على ساحل البحر الأحمر وهي أن يكون لكل سائح وزائر شجرة باسمه.



فكرة لترسيخ الارتباط بالأرض

وقال “البطوطي” عبر تقنية “زووم” ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، إن هذه الفكرة تنشط السياحة وترسخ فكرة ارتباط الأشخاص بالأرض، معقبًا: “الأجنبي لما بيجي ويكتب اسمه على شجرة تعتبر سياحة مستدامة وبالتالي يرجع السائح أكثر من مرة قد تصل لمرتين في العام الواحد أو يرسل أشخاص أخرين نيابة عنه”.



وأضاف وليد البطوطي، الخبير السياحي أن هذه الفكرة تجعل السائح الأجنبي لديه إحساس بالملكية وأنه ليس مجرد زائر، مؤكدًا أن هذه فكرة ذكية تمس كثيرًا الأشخاص المهتمين بالنباتات، واصفًا إياهم بأنهم “مرهفين الحس”.