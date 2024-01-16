ظاهرتان جويتان| الأرصاد تفجر مفاجأة حوّل طقس الـ 5 أيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مدار الأيام المقبلة، في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية أذاعتها فضائية اكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، إن اليوم يشهد تحسنا كاملا في الأحوال الجوية بعد تأثر البلاد بـ موجة من التقلبات الجوية، حيث تتأثر مصر اليوم بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس في معظم محافظات الجمهورية.



تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ولفتت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم هناك تلاشي لفرص سقوط الأمطار؛ ولكن انخفاض قيم درجات الحرارة مازال مستمرًا، حيث تسجل العظمى 19 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من وجود انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحرارة خلال فترة الليل خاصة فترة الفجر وساعات الصباح الباكر، حيث يسود طقس شديد البرودة في معظم محافظات الجمهورية تصل لحد الصقيع على بعض المناطق مثل وسط سيناء والوادي الجديد.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم هناك نشاط في حركة الرياح في محافظة مطروح والمناطق الغربية وسيكون مثيرا للرمال والأتربة، بداية من الغد تتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مرتفعة في درجة حرارتها، وبالتالي تعمل على وجود ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن ظاهرة الشبورة المائية تصاحب الاستقرار في الأحوال الجوية، محذرة من عدم الانخداع بالدفء خلال فترة النهار وعدم تخفيف الملابس ومتابعة مستمرة للنشرات الجوية.



وأوضحت أن فترة الـ 5 أيام القادمة متوقع أن تشهد ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة؛ ولكن مع منتصف الأسبوع المقبل ستعاود درجات الحرارة مرة للانخفاض، ولذلك يجب عدم تخفيف الملابس تجنبًا لنزلات البرد.