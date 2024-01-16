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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مبادرة جديدة لإحداث توازن بين الحالة النفسية والجسدية.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك توجيهات مستدامة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مشيرا إلى أنه فى إطار تلك التوجيهات وزارة الصحة تتحرك من أجل تحقيق المفهوم التي أقرته منظمة الصحة العالمية للصحة، وهي حالة من الكمال البدني والنفسي والإجتماعي.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أنه من المهم جدا من أجل المحافظة على صحة المجتمع وأفراده أن يكون هناك توازن بين الصحة الجسدية والنفسية، وبالتالي تم العمل على إطلاق مبادرة جديدة لتحقيق التكامل بين الصعيدين النفسي والجسدي.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن تلك المبادرة مرتبطة بحالات التوحد لدي الأطفال وإنعزالهم والأثار الجانبية والمستقبلية على الأطفال فى حياتهم، وبالتالي على الأسر، لافتا إلى أن هناك صعوبة تشخيص هذا المرض، وفى حال الكشف عن هذا المرض مبكرا من الممكن أن يؤدي لنتاج جيد ويبدأ الطفل ينخرق بشكل طبيعي فى المجتمع.

الدكتور حسام عبد الغفار الصحة والسكان الرئيس عبد الفتاح السيسي حالات التوحد التوحد

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