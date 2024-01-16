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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة سوهاج: المبادرات الرئاسية قدمت 760 ألف خدمة طبية في 200 يوم

صدى البلد

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تقديم 760 الف و355 خدمة طبية وخدمات توعية وتثقيف صحي لمواطني المحافظة من خلال حملة 100 يوم صحة منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى 11 يناير من الشهر الجاري، وذلك ضمن المبادرات الرئاسية التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح “ابو هاشم” ان الحملة قدمت منذ انطلاقها 147 ألف و 474 خدمة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوي، مضيفًا انه تم تقديم 225 ألف و615 خدمة من خلال مبادرة دعم صحة المرأة خلال الـ200 يوم.

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وأشار إلى ان حملة  100 يوم صحة قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ60 ألف و422 طفل كما تم تقديم 3 ألاف و893 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لرعايه كبار السن.

وقال "أبوهاشم" انه تم تقديم الخدمة الطبية لـ25 ألف و415 سيدة خلال الحملة، مشيرًا انه تم استخراج 43 ألف و 545 شهادة ضمن مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، لافتا إلى أنه خلال مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا- القولون- الرئة-  عنق الرحم) تم ملىء 25 ألف و 139 استمارة استبيان.

وأضاف "ابو هاشم" ان حملة 100 يوم صحة قدمت منذ انطلاقها وعلى مدار 200 يوم خدمات التوعية والتثقيف الصحي إلى 228 ألف و850 مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والميادين الكبرى لرفع الوعي توعية المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة.

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