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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

متسيبنيش يا صاحبي.. شاب يلحق بصديقه بعد دفنه في سوهاج

نجلي العم فقداء سوهاج
نجلي العم فقداء سوهاج

انتهت حياة شاب في منتصف العشرينات من العُمر، عقب دفنه صديقه المقرب بدقائق، حيث انتابه الحزن وفارق الحياة؛ حزنًا على وفاة صديقه الوحيد "نجل عمومته" الذي لفظ انفاسه الاخيرة قبيل صديقه بعدة ساعات، في محافظة سوهاج.

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تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز الشرطة، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعو (ع. ا. م- 25 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، يعاني من ضيق ف التنفس والحالة العامة سيئة، وتوفي بعد ساعات قليلة من وصوله.

وذلك على أن يتم تشييع جثمان الشاب بمسقط رأسه قبيل مرور 12 ساعة على وفاة صديقه ونجل عمومته الشاب "م. م. إ- 26 سنة- عامل"، الذي لم يتحمل فراقه نجل، في حالة من الحزن الشديد على فراق شابين من خيرة شباب القرية والعائلة.

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