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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عامل بـ معمار بمستشفى سوهاج الجامعي يتعرض لحادث مفجع

صدى البلد

نجح فريق طبي بوحدة جراحة الوجه والفكين بمستشفى سوهاج الجامعي القديم، من إنقاذ شاب سوهاجي في مقتبل العمر، يدعي "م . م" ٢٣ سنة، عامل معماري، اخترق رقبته جسم معدني "سيخ حديدي" طوله ٥٠ سنتيمتر وخرج من الجهة الاخري، عقب سقوطه من مكان مرتفع.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، ان وحدة جراحة الوجه والفكين بالمستشفي الجامعي من الوحدات المتميزة في صعيد مصر، و من الوحدات  المهمة التي تستقبل بصفة يومية حالات بالغة الخطورة.

 

مستشفى سوهاج الجامعي

وأشاد بدور الفريق الطبي في إنقاذ الأرواح والتخفيف عن آلام المرضي والمصابين في كافة أرجاء صعيد مصر، مضيفاً ان الحالة تماثلت للشفاء التام وتم خروجه من المستشفى بحالة صحية جيدة.

وقال الدكتور أحمد فتحي النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية، أن قسم استقبال الجراحة العامة استقبل المصاب "م.م" وفي رقبته جسم معدني "سيخ حديد" طوله ٥٠ سم تقريبا، مخترقاً الرقبة دخولاً وخروجاً، فتم تشكيل الفريق الطبي الذي تعامل مع الحالة ودخوله العمليات بشكل عاجل.

ولفت الدكتور كمال الشرقاوي رئيس القسم، إلى أنه تم التعامل سريعاً مع المصاب حيث اجريت له كافة الإسعافات الأولية والإشاعات اللازمة قبل دخوله غرفة العمليات، موضحاً انه تم استخراج الجسم المعدني من الرقبة والتعامل مع  النزيف وأنسجة الرقبة المتأثرة وخروج المصاب من العمليات بصحة جيدة.

وقال الدكتور أحمد جابر رئيس الوحدة انه عقب معاينة الحالة تقرر علي الفور تشكيل فريق العمل الذي ضم كلاً من الدكتور  أحمد جابر رئيس الوحدة، الدكتور اسلام عامر استاذ مساعد جراحه الوجه والفكين، الدكتور محمود صبحي مدرس مساعد الوجه والفكين الدكتور محمود فهمي معيد بالقسم، أحمد عامر نائب القسم.

 

سوهاج اخبار محافظة سوهاج مستشفى سوهاج الجامعي عامل معماري سيخ حديدي

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