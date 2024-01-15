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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وكيل تعليم سوهاج يتابع استعدادات الإدارات التعليمية لامتحانات الشهادة الإعدادية

صدى البلد

تابع الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أعمال تجهيز لجان امتحانات الصف الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية بسوهاج، واطمأن على جاهزية لجان الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية المختلفة.

وأشار إلى أن جميع لجان الامتحانات تم تسليمها صباح اليوم لرؤساء اللجان والمراقبين لاستكمال التجهيزات الفنية لغرف الامتحانات وترقيم مقاعد الطلاب بأرقام الجلوس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل الوزارة بمديري الإدارات التعليمية ظهر اليوم الأثنين للإطمئنان على جاهزية جميع الإدارات التعليمية واستعدادها التام لاستقبال امتحانات الشهادة الاعدادية.

وأكد وكيل الوزارة على الإجراءات المشددة التي اتخذتها المديرية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية للحفاظ على سرية أوراق الأسئلة وتأمينها ووضعها في مظاريف بلاستيك غير قابلة للفتح إلا مرة واحدة وتسليمها للجان الامتحانات عن طريق مركز توزيع الأسئلة قبل موعد الامتحانات بدقائق قليلة وهي تحمل أكواد لكل لجنة لضمان عدم تسريب الامتحانات لضمان تأمين أوراق الأسئلة.

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تعليم سوهاج

وشدد على ضرورة تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية للتواصل المستمر مع غرفة عمليات المديرية واطلاعها على جميع المستجدات أولا بأول ومتابعة أعمال الامتحانات بدقة.

وأكد على ضرورة توفير المناخ المستقر والآمن لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحانات لضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً، وهو الهدف الذي تسعى إليه المديرية والإدارات التعليمية والذي من أجله تم اتخاذ جميع هذه الاجراءات.

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