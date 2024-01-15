رئيس جامعة سوهاج يتابع امتحانات ذوي الإعاقة البصرية بمركز نور البصيرة

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، امتحانات الطلاب ذوي الإعاقة البصرية، بمقر مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بالحرم الجامعي القديم، وذلك للإطمئنان على الطلاب والتأكد من توفير الأجواء الملائمة لأداء الإمتحان بسهولة، وتذليل كافة العقبات وتوفير سبل الدعم والرعاية لهم.

وقال النعماني إن القاعة المخصصة للامتحانات بمركز نور البصيرة بالجامعة تضم ١٥ جهاز حاسب آلي، حيث يؤدي الطلاب الإمتحان عن طريق استماع الطالب للأسئلة على أسطوانة مدمجة CD ثم يقوم بكتابة الإجابة.

جامعة سوهاج

وأضاف أن نظام الإمتحانات المتبع بالمركز أثمر عن تعيين أول معيد كفيف بجامعات الصعيد، كما كان السبب فى إقبال الطلاب المكفوفين على الدراسات العليا وحصول العديد منهم على درجتي الماجستير والدكتوراه.

وأوضح الدكتور عماد الصوينع مدير المركز، أنه يؤدي الإمتحانات الطلاب من الفرقة الاولي بكلية الآداب بأقسام الإجتماع والفلسفة واللغة العربية، والفرقة الأولى من كليتى الألسن والحقوق، وذلك على فترتين صباحية ومسائية.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بمستوى التعاون الجيد والتفاهم من قبل إدارة الجامعة، برئاسة الدكتور حسان النعماني وحرصه الدائم علي دعمه لهم، وإزالة كافة الصعوبات التي قد يواجهونها خلال العملية التعليمية، وأثناء أداءهم للإختبارات.