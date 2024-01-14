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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأسواق اليوم.. البطاطس تتراجع والكوسة ترتفع واستقرار البصل والطماطم

صدى البلد

استقرت أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، وتراوح سعر الطماطم في الجملة بين 3.5 إلى 5 جنيهات للكيلو لتصل إلى المستهلك في سوق التجزئة بين 5 و8 جنيهات للكيلو.

 

كما تراجعت أسعار البصل في أسواق الجملة ٢ جنيه إضافية متراوحًا بين 10و22 ليصل إلى المستهلك بنحو 20 و25 جنيها للكيلو.

وكانت  أسعار البصل انخفضت من أعلى سعر لها الشهر الماضي متراجعة  من 8 إلى 10 جنيهات. 

وتراجع سعر البطاطس متراوحا بين 5 و9.5 جنيها لتصل إلى أسواق التجزئة إلى 8 و12 جنيها للكيلو.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 14-1-2024 ، ضمن نشرته الخدمة.

أسعار الخضراوات اليوم

  • أسعار الطماطم تراوحت بين 3.5و 5  جنيهات .
  • أسعار البطاطس تراوحت بين 5 و9.5 جنيها للكيلو.
  • وسجل سعر الثوم من 40 إلى 60 جنيها للكيلو
  • أسعار البصل اليوم تراوحت بين 10 و22 جنيها للكيلو
  • أسعار الكوسة تراوحت بين 7و 15 جنيها مرتفعه بنحو جنيها واحدا
  • سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 2 و 4 جنيهات
  • أسعار الفاصوليا تراوحت بين 8و 12 جنيه للكيلو
  • الباذنجان البلدي تراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو
  • الباذنجان الرومي تراوح بين 2و 4 جنيهات للكيلو في الجملة
  • فلفل رومي بلدي تراوح بين 7 و 11 جنيها للكيلو
  • فلفل حامي بلدي تراوح بين 4 و 9 جنيهات الكيلو

أسعار الخضراوات في سوق العبور 

  • سعر الفلفل الألوان تراوح بين 18 و28 جنيها
  • وتراوح سعر الخيار الصوب بين 7 و 10  جنيهات.
  • وتراوح سعر الخيار البلدي بين 7 و  10 جنيها للكيلو.
  • واستقر سعر البسلة اليوم بين 17و25
  • وتراخ سعر السبانخ بين 8 إلى 10 جنيهات
  • وتراوح سعر البامية بين 40 و 45جنيها للكيلو
  • سجل سعر القلقاس من 11 إلى 15 جنيها للكيلو
  • وسجل سعر البطاطا بين 3 إلى 8 جنيهات للكيلو.
  • ووصل اللفت إلى 2.5 جنيها للكيلو.
  • وتراوح سعر البجر بين 3 و5 جنيهات للكيلو.
  • والعجيزي وشملالي تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو

أسعار الفاكهة

  • أسعار البرتقال البلدي تراوح بين 4.5و 7 جنيهات
  • أسعار برتقال سكري تراوح بين 4.5 و 7 جنيه
  • أسعار برتقال أبو سرة  تراوح بين 5و 9 جنيهات
  • أسعار اليوسفي تراوحت بين 5 و 8 جنيهات
  • أسعار جروب فروت تراوح بين 4و 6 جنيهات
  • سعر عنب كرمسن تراوح بين 18 و28 جنيهات
  • سعر عنب رومي أحمر 12 و 20جنيها
  • سعر عنب مستورد أصفر 40 جنيها
  • سعر عنب مستورد أسود 40 جنيها
  • سعر تفاح أمريكي إيطالي تراوح بين 25 و45 جنيها
  • سعر تفاح جولدن تراروح بين 20 و30 جنيها
  • سعر تفاح سوري لباني تراوح بيم 18 و28 جنيها
  • سعر بلح سماني تراوح بين 4 و7 جنيهات
  • سعر بلح زغلول تراوح بين 7 و10 جنيهات
  • سعر بلح رملي بين 8 و14 جنيها
  • سعر بلح سيوي تراوح بين 30 و40 جنيه
  • سعر الرمان بين 11 و 19 جنيها
  • سعر الفراولة من 14 لـ20 جنيها
الطماطم البصل البطاطس أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاحد أسعار الخضراوات اليوم أسعار الخضراوات في سوق العبور اسعار الفاكهة

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