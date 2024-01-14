الأسواق اليوم.. البطاطس تتراجع والكوسة ترتفع واستقرار البصل والطماطم

استقرت أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، وتراوح سعر الطماطم في الجملة بين 3.5 إلى 5 جنيهات للكيلو لتصل إلى المستهلك في سوق التجزئة بين 5 و8 جنيهات للكيلو.
كما تراجعت أسعار البصل في أسواق الجملة ٢ جنيه إضافية متراوحًا بين 10و22 ليصل إلى المستهلك بنحو 20 و25 جنيها للكيلو.
وكانت أسعار البصل انخفضت من أعلى سعر لها الشهر الماضي متراجعة من 8 إلى 10 جنيهات.
وتراجع سعر البطاطس متراوحا بين 5 و9.5 جنيها لتصل إلى أسواق التجزئة إلى 8 و12 جنيها للكيلو.
وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 14-1-2024 ، ضمن نشرته الخدمة.
أسعار الخضراوات اليوم
- أسعار الطماطم تراوحت بين 3.5و 5 جنيهات .
- أسعار البطاطس تراوحت بين 5 و9.5 جنيها للكيلو.
- وسجل سعر الثوم من 40 إلى 60 جنيها للكيلو
- أسعار البصل اليوم تراوحت بين 10 و22 جنيها للكيلو
- أسعار الكوسة تراوحت بين 7و 15 جنيها مرتفعه بنحو جنيها واحدا
- سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 2 و 4 جنيهات
- أسعار الفاصوليا تراوحت بين 8و 12 جنيه للكيلو
- الباذنجان البلدي تراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو
- الباذنجان الرومي تراوح بين 2و 4 جنيهات للكيلو في الجملة
- فلفل رومي بلدي تراوح بين 7 و 11 جنيها للكيلو
- فلفل حامي بلدي تراوح بين 4 و 9 جنيهات الكيلو
أسعار الخضراوات في سوق العبور
- سعر الفلفل الألوان تراوح بين 18 و28 جنيها
- وتراوح سعر الخيار الصوب بين 7 و 10 جنيهات.
- وتراوح سعر الخيار البلدي بين 7 و 10 جنيها للكيلو.
- واستقر سعر البسلة اليوم بين 17و25
- وتراخ سعر السبانخ بين 8 إلى 10 جنيهات
- وتراوح سعر البامية بين 40 و 45جنيها للكيلو
- سجل سعر القلقاس من 11 إلى 15 جنيها للكيلو
- وسجل سعر البطاطا بين 3 إلى 8 جنيهات للكيلو.
- ووصل اللفت إلى 2.5 جنيها للكيلو.
- وتراوح سعر البجر بين 3 و5 جنيهات للكيلو.
- والعجيزي وشملالي تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو
أسعار الفاكهة
- أسعار البرتقال البلدي تراوح بين 4.5و 7 جنيهات
- أسعار برتقال سكري تراوح بين 4.5 و 7 جنيه
- أسعار برتقال أبو سرة تراوح بين 5و 9 جنيهات
- أسعار اليوسفي تراوحت بين 5 و 8 جنيهات
- أسعار جروب فروت تراوح بين 4و 6 جنيهات
- سعر عنب كرمسن تراوح بين 18 و28 جنيهات
- سعر عنب رومي أحمر 12 و 20جنيها
- سعر عنب مستورد أصفر 40 جنيها
- سعر عنب مستورد أسود 40 جنيها
- سعر تفاح أمريكي إيطالي تراوح بين 25 و45 جنيها
- سعر تفاح جولدن تراروح بين 20 و30 جنيها
- سعر تفاح سوري لباني تراوح بيم 18 و28 جنيها
- سعر بلح سماني تراوح بين 4 و7 جنيهات
- سعر بلح زغلول تراوح بين 7 و10 جنيهات
- سعر بلح رملي بين 8 و14 جنيها
- سعر بلح سيوي تراوح بين 30 و40 جنيه
- سعر الرمان بين 11 و 19 جنيها
- سعر الفراولة من 14 لـ20 جنيها