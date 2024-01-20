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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنوك السبت 20 يناير 2024

الدولار
الدولار

أسعار الدولار.. استعرضت الإعلامية لميس سلامة تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 20 يناير 2024، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد".
 

 أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم:
 

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.67 جنيه للبيع، و 33.56 جنيه للشراء

 

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 39.23 جنيه للبيع، و39.10 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي 100.54  جنيه للبيع، و100.19 جنيه للشراء .


 

أسعار الدولار العملات العربية سعر الدولار اليوم سعر الريال السعودى سعر اليورو سعر الدينار الكويتي السبت 20 يناير

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