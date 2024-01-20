أبو الغيط: الجامعة العربية تدعم الخطوات الدبلوماسية الصومالية في مواجهة إثيوبيا

التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، مع الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس الجمهورية الصومالية الفيدرالية، في مقر إقامته بالقاهرة، وذلك خلال زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط أكّد خلال اللقاء، على الموقف العربي من مذكرة "التفاهم للشراكة والتعاون" الموقعة بين إثيوبيا وإقليم "أرض الصومال" بموجب القرار رقم 8988 الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري يوم 17 يناير 2024، والذي أعلن التضامن الكامل مع الدولة الصومالية وتأييد موقفها باعتبار هذه المذكرة باطلة ولاغية وغير مقبولة، ورفض أي آثار مترتبة عليها سواء قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية.

وأكد تأييد وتضامن الجامعة العربية الكامل مع كافة الخطوات الدبلوماسية التي تقوم بها الصومال لمواجهة هذه الخطوة الخطيرة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الطرفين ناقشا كافة الخطوات والسبل الدبلوماسية التي تقوم بها الصومال على مختلف المستويات العربية والأفريقية والدولية، حيث أعرب الرئيس عن تقديره البالغ لجهود الجامعة العربية في دعم الصومال في هذه الأزمة لا سيما البيان الذي أصدرته يوم 3-1-2024 وجهود المجموعة العربية في نيويورك لدعم الموقف الصومالي لدى الأمم المتحدة، وكذلك قرار مجلس الجامعة الأخير الصادر بتاريخ 17-1-2024.

كما أوضح رشدي أن الاجتماع تناول الدور العربي المأمول لدعم الصومال على جميع الأصعدة لصيانة وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها وكذلك مساندتها في جهود مكافحة الإرهاب وجذوره، وتقوية مؤسساتها القومية، واقتصادها بما يلبي طموحات الشعب الصومالي المشروعة.

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