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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رسميًا.. 10 فئات محرومة من إجازة الخميس المقبل| اعرف التفاصيل

صدى البلد

نص قرار رئيس الوزراء، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أن يكون الخميس الموافق 25 يناير من العام 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص أيضا.

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الخميس المقبل.. إجازة رسمية في الدولة بمناسبة عيدي 25 يناير والشرطة

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وكيل الشباب والرياضة بالإسكندرية تبحث الاستعدادات لعيد الشرطة وثورة 25 يناير

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121 يوماً| تعرف على العطلات الرسمية في 2024 .. وهذا موعد إجازة 25 يناير

وتصدرت عبارة إجازة عيد الشرطة و25 يناير الرسمية الخميس المقبل، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تأتي ضمن العطلات الرسمية التي يحصل عليها العاملون بالقطاعين العام والخاص بأجر كامل.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حول إجازة الدولة الرسمية، بمناسبة عيد 25 يناير وعيد الشرطة.

يحصل على الإجازة كل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي منح العاملين في القطاعين الخاص والحكومي إجازة في المناسبات الرسمية المختلفة.

 

وهناك فئة من العمال والموظفين لا تحصل على إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير الخميس المقبل وفقا للقانون، لما تمثله مهنتهم أو وظيفتهم من حيوية لا يمكن الاستغناء عنهم، ونصت المادة 52 على أنه: للموظف الحق الكامل بالإجازة وبأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة، بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.

10 فئات محرومة من إجازة الخميس المقبل

وأعطى القانون صاحب العمل الحق في تشغيل العامل في أيام الإجازات إذا اقتضت أو تتطلب ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مِثلي هذا الأجر (ضعف الأجر)، لما تمثله مهنهم ووظائفهم من أهمية مجتمعية كبيرة، ولا يمكن للعاملين بها الحصول على إجازة رسمية في الأعياد والمناسبات إذا استدعت الحاجة ذلك، ويتم تعويضهم بأجر مضاعف وفقا للقانون، وتأتي هذه الفئات كالآتي: “الأطباء والممرضون بالمستشفيات، ورجال الشرطة، والصحفيون، وعمال المخابز، وعمال محطات الوقود، ورجال الإسعاف، وخدمات النقل والسائقون، ورجال الحماية المدنية، وخدمات المياه والصرف، وخدمات الكهرباء”.

ووفقا للقانون يحصل العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص على إجازة رسمية مدفوعة بأجر الخميس المقبل، احتفالا بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، وفق المعلن من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العمل.

إجازات عام 2024

ومن المقرر أن يكون عدد الإجازات الرسمية في 2024 بمصر نحو 121 يومًا، بواقع 17 يوما عطلة رسمية، يضاف إليها 104 أيام من مجموع العطلات الأسبوعية “يومي الجمعة والسبت”.

وبدأ العام الجديد 2024، بإجازات شهر يناير، التي تشمل إجازة عيد الميلاد المجيد الذي وافق يوم الأحد 7 من يناير 2024، وإجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة التي توافق يوم الخميس 25 من يناير 2024.

الخميس 25 يناير اجازة إجازة رسمية الأعياد والمناسبات

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