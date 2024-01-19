وكيل الشباب والرياضة بالإسكندرية تبحث الاستعدادات لعيد الشرطة وثورة 25 يناير

ترأست الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية والتخطيط والمتابعة ومديري فروع الشباب، لمناقشة آخر المستجدات داخل ديوان عام المديرية وكذا الهيئات الشبابية والرياضية التابعة.

كما تناول الاجتماع الانشطه والمبادرات التي سوف تنفذ بالجهود الذاتية وكذا مسيره المشي التي يتم تنفيذها بمناسبة عيد الشرطة وذكري ثروة ٢٥ يناير التي تأتي هذا العام ذات طابع (احتفالي ثقافي فني) حيث تحتفل الإسكندرية هذا العام بشكل مختلف.

كما ناقشت الاستعدادات وكيفية الاحتفال داخل الهيئات الشبابية والرياضية بذكرى عيد الشرطة وثوره يناير والاحتفالات التي سوف تنظمها وزاره الشباب والرياضة بالتعاون مع المديرية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف إن الاحتفالات هذا العام تأتي ذات طابع فني ثقافي رياضي وتتضمن تنفيذ أنشطة رياضية وتنفيذ حفلات فنية و معارض لأندية الفتاة والمرأة وكذا مهرجان المشي

ووجهت الشريف جميع مديري الفروع بضرورة المتابعة المستمرة على الهيئات الشبابية والرياضية التابعة الفرع ووجهت إدارة التفتيش المالي والهيئات بمتابعه تلك الهيئات باستمرار حتى تقوم بإزالة أي معوقات أو مشاكل تطرأ على أي منها، وأوصت بضرورة حل جميع المشاكل.

وأوصت أيضا تكثيف واستحداث الأنشطة بالمراكز وجذب عضويات جديدة بالمراكز، مضيفة: "أننا جميعا نعمل في منظومة عمل واحدة وان التعاون الدائم هو أساس لنجاح المديرية وأنها تثق في قدرات جميع زملائها.