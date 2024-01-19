صحة الإسكندرية تنظم دورة تدريبية حول الاسعافات الأولية والانعاش القلبي

قامت ادارة التدريب بمديرية الصحة بالإسكندرية بالتنسيق مع ادارة الطب العلاجي بالمديرية بالبدء في تقديم سلسلة من الدورات التدريبية الاسبوعية عن الإسعافات الأولية و الإنعاش القلبي و الرئوي لجميع العاملين بمستشفيات أطفال الرمل و صدر المعمورة و صدر كوم الشقافة من الفريق الطبي و الإداري، ضمن الإجرءات المتخذة لتجهيز المستشفيات للاعتماد من هيئة الرقابة و الاعتماد.

وقد صرحت الدكتورة داليا مهنا منسق البرنامج أن البرنامج يهدف إلى تدريب عدد ١٨٧ مرشح بالمستشفيات على الإسعافات الأولية من خلال برنامج تدريبي نظري و عملي تقدمه الدكتورة إيمان جابر مسئول الطوارئ بالمديرية، وقد تم بالفعل تدريب ٨١ مرشح من الأطباء البشريين و أطباء الأسنان و التمريض و جاري استكمال الدورات التدريبية لحين الانتهاء من تدريب جميع العاملين بالثلاث مستشفيات.

يأتي هذا طبقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان، وتحت رعاية الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وبالتعاون مع قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة و السكان وتحت إشراف الدكتورة ضحي حجاج مدير إدارة التدريب بالمديرية.