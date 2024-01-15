عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

121 يوماً| تعرف على العطلات الرسمية في 2024 .. وهذا موعد إجازة 25 يناير

الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية 2024

يتساءل قطاع كبير من الموظفين في القطاع العام والدولة والقطاع الخاص عن موعد العطلات الرسمية 2024، خاصة الإجازات خلال شهر يناير الحالي، وعلى رأسها، موعد إجازة 25 يناير 2024، كونها تأتي في أول شهور العام الميلادي الجديد 2024،  وهذا اليوم فرصة للحصول على إجازة مدفوعة لا تخصم من الرصيد السنوي، وتأتي بمناسبة احتفال المصريين بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.

إجازات يناير 2024 المتبقية

ويبحث المواطنون عبر محركات البحث العالمية وشبكات التواصل الاجتماعي لمعرفة ما إذا كانت إجازة 25 يناير 2024 ستكون يوم الأحد أم الخميس؛ حتى يتمكنوا من التخطيط لها وتحديد مواعيد السفر أو الخروج للتنزه، أو حتى البقاء في المنزل للراحة، ومن المفترض ولفق التقويم الميلادي أن تتزامن إجازة 25 يناير مع الخميس لذا ستكون فرصة رائعة للاستفادة بإجازة 3 أيام متتالية تتضمن الإجازة الأسبوعية "الجمعة والسبت".

وفي هذا الصدد، حددت قوانين العمل المستفيدين من العطلات الرسمية عام 2024 وهم العاملون بالقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال والبالغ عددهم 30 مليون مستفيد منهم 25 مليونًا يعملون في 3.7 مليون منشأة بالقطاع الخاص، و4.5 مليون يعملون بالجهاز الإداري للدولة، ونصف مليون آخرين يعملون بالجهات والهيئات الحكومية.

وفقًا للتقويم الميلادي فمن المقرر أن يوافق تاريخ 25 يناير 2024، يوم الخميس، وهو إجازة رسمية للاحتفال بذكرى ثورة يناير المجيدة وعيد الشرطة الـ 72، وهذه الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص.

ويعد 25 يناير من الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين في مختلف القطاعات الخاصة والعامة والحكومية، يشمل الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارات المحلية والشركات الحكومية والخاصة.

ويقول الدكتور صبري الجندي، خبري التنمية المحلية، إن الدولة المصرية تشمل العديد من العطلات الرسمية، من بينها اجازات مناسبات وأعياد وراحة أسبوعية، وتلك العطلات الرسمية لا تساعد على الإنتاج، والمواطن يأخذها كنوع للهروب من العمل وليس لمجرد تغير جو العمل.

الإجازات الرسمية والإنتاج

وأضاف الجندي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "نحتاج ترشيد تلك الإجازات، لأنها تؤثر على الانتاج والإنتاجية للمواطن المصري، وكل المؤشرات للإحصائية العالمية تفيد بأن الشعب المصري يكون مجمله غير منتج، وبالتالي لابد ترشيد الاجازات وإعادة اختيار المناسبات التي يتم فيها أخذ إجازة".

وأشار الجندي: "على الحكومة ترشيد نفقاتها، في تلك الأزمة الاقتصادية العالمية، ومن ضمن هذا الترشيد إعادة النظر في الاجازات مدفوعة الأجر، ولا يمكن المساس بالإجازات الدينية، ولكن هناك العديد من الإجازات يستطيع المرء أن يعمل ويحتفل بها أيضا".

آخر إجازة رسمية مدفوعة كانت الأحد الماضي 7 يناير، بمناسبة عيد الميلاد، وتعتبر الإجازة الرسمية والعطلة الأسبوعية من بين الأمور الضرورية كونها فرصة للموظفين للاسترخاء والاستمتاع مع أسرهم وأصدقائهم، وقضاء وقت ممتع بعيدًا عن العمل.

وتسجل إجازات نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت) نحو 104 يوم، بالإضافة إلى 17 يوما إجازة رسمية، ليكون إجمالي عدد أيام الإجازات الرسمية طوال العام 2024 نحو 121 يومًا.

إجازة نصف العام الدراسي

ومن المقرر أن يبدأ طلاب المدارس والجامعات في مصر إجازة نصف العام في الفترة ما بين 27 يناير من عام 2024، حتى 8 فبراير من نفس العام، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، ومن المقرر أن تمتد إجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات إلى نحو أسبوعين، ثم يتم استئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

شهر يناير الجاري يتضمن 10 أيام إجازة مدفوعة الأجر لموظفي الوزارات والهيئات والقطاعات الحكومية، في شهر يناير 2024، ستكون هناك 6 إجازات مختلفة بين الرسمية والعطلات الأسبوعية وذلك بعد إجازة الأحد 7 يناير هي على النحو التالي:

- السبت 13 يناير 2024 (إجازة أسبوعية).

- الجمعة 19 يناير 2024 (إجازة أسبوعية).

- السبت 20 يناير 2024 (إجازة أسبوعية).

- إجازة 25 يناير تأتي الخميس للاحتفال (عيد الشرطة وثورة 25 يناير).

- الجمعة 26 يناير 2024 (إجازة أسبوعية).

- السبت 27 يناير 2024 (إجازة أسبوعية).

الإجازات الرسمية خلال عام 2024|كام يوم إجازة ؟

لو موظف.. اعرف عدد الإجازات الرسمية في يناير 2024

وسوف نرصد لكم مواعيد الإجازات الرسمية في مصر لعام 2024 وفقًا للتقويم كالتالي:

- يوم 7 -1- 2024 (الأحد): عيد الميلاد القبطي

- يوم 25 -1- 2024 (الخميس): ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

- يوم 10 -4- 2024 (الأربعاء): عيد الفطر المبارك (فلكيًا)

- يوم 11 -4- 2024 (الخميس): عيد الفطر المبارك (فلكيًا)

- يوم 12 -4- 2024 (الجمعة): عيد الفطر المبارك (فلكيًا)

- يوم 25 -4- 2024 (الخميس): عيد تحرير سيناء

- يوم 1 -5- 2024 (الأربعاء): عيد العمال

- يوم 6 -5- 2024 (الاثنين): شم النسيم

- يوم 17 -6- 2024 (الاثنين): عيد الأضحى المبارك (فلكيًا)

- يوم 18 -6- 2024 (الثلاثاء): عيد الأضحى المبارك (فلكيًا)

- يوم 19 -6- 2024 (الأربعاء): عيد الأضحى (فلكيًا)

- يوم 30 -6- 2024 (الأحد): ثورة 30 يونيو

- يوم 8 -7- 2024 (الإثنين): رأس السنة الهجرية

- يوم 23 -7- 2024 (الثلاثاء): عيد الثورة

- يوم 16 -7- 2024 (الإثنين): المولد النبوى الشريف

- يوم 6 -10- 2024 (الإثنين): عيد القوات المسلحة (احتفالات نصر أكتوبر).

العطلات الرسمية موعد العطلات الرسمية 2024 إجازة 25 يناير عيد الشرطة ثورة 25 يناير إجازات يناير 2024 المتبقية الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر اجازة نصف العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صخرة الأهلي يرحل رسميًا عن الفريق .. تفاصيل

رضا عبد العال ينفعل ويهدد بالانسحاب من الهواء بعد تعادل المنتخب.. شاهد

تعليق مثير لـ فرج عامر عن نتيجة مباراة غانا والرأس الأخضر

أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

الولد مات والأخ اتخنق.. شهود عيان يروون تفاصيل حريق بالدرب الأحمر ..فيديو

صورتني في الحمام عشان فلوس التيك توك.. أم العيال غلبتها الشهرة وفضحت زوجها..فيديو

الموهوب يستقر في تركيا.. ماذا حدث بالاجتماع العاصف داخل الأهلي؟.. وهؤلاء يرحلون

لاعب منتخب مصر السابق: أمام عاشور عنده حاجة نفسية

موضوعات متعلقة

الإجازات الرسمية خلال عام 2024|كام يوم إجازة ؟

لو موظف.. اعرف عدد الإجازات الرسمية في يناير 2024

عيد الميلاد المجيد..تعرف على حقك فى الإجازات الرسمية طبقا لقانون الخدمة المدنية

ترشيحاتنا

سقوط عصابة تقليد العملات المحلية والأجنبية في قبضة الأمن

تعلقت بحبل النجاة في آخر لحظة.. أسرار خطيرة في حياة فتاة الفندق..صور

التضامن تعلن استمرار تلقى طلبات مسابقة الأم المثالية 2024 حتى الخميس المقبل

الكرملين: النقاشات حول صيغة السلام في أوكرانيا بدون روسيا بلا معنى

والدها كشف السر.. لماذا رددت فتاة الفندق كلمة إسرائيل قبل سقوطها؟

رئيس النواب: تعديل قانون الإجراءات الجنائية تعبير حقيقي عن الجمهورية الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير مجهود | طرق سهلة وبسيطة لإزالة البقع الداكنة في البشرة

بطريقة الكافيهات.. كابتشينو برغوة بدون مضرب

بـ صور رومانسية | سارة نخلة تعلن خطوبتها

230 مليون جنيه إسترليني.. أصغر مليونير بريطاني متهم بالقتل| ما القصة؟

فيديو

بطلت أخاف .. فنانة سورية عادت من الموت تروي قصة غريبة

لحظة وصول وائل جسار إلى الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي.. فيديو

باميلا الكيك بعد تكريمها بأرض المبدعين: مبسوطة أن الفكر اللبناني بدأ يستوعبني

منصة شاهد تروج لمسلسل بين السطور قبل طرحه .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ