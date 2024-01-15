121 يوماً| تعرف على العطلات الرسمية في 2024 .. وهذا موعد إجازة 25 يناير

يتساءل قطاع كبير من الموظفين في القطاع العام والدولة والقطاع الخاص عن موعد العطلات الرسمية 2024، خاصة الإجازات خلال شهر يناير الحالي، وعلى رأسها، موعد إجازة 25 يناير 2024، كونها تأتي في أول شهور العام الميلادي الجديد 2024، وهذا اليوم فرصة للحصول على إجازة مدفوعة لا تخصم من الرصيد السنوي، وتأتي بمناسبة احتفال المصريين بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.

إجازات يناير 2024 المتبقية

ويبحث المواطنون عبر محركات البحث العالمية وشبكات التواصل الاجتماعي لمعرفة ما إذا كانت إجازة 25 يناير 2024 ستكون يوم الأحد أم الخميس؛ حتى يتمكنوا من التخطيط لها وتحديد مواعيد السفر أو الخروج للتنزه، أو حتى البقاء في المنزل للراحة، ومن المفترض ولفق التقويم الميلادي أن تتزامن إجازة 25 يناير مع الخميس لذا ستكون فرصة رائعة للاستفادة بإجازة 3 أيام متتالية تتضمن الإجازة الأسبوعية "الجمعة والسبت".

وفي هذا الصدد، حددت قوانين العمل المستفيدين من العطلات الرسمية عام 2024 وهم العاملون بالقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال والبالغ عددهم 30 مليون مستفيد منهم 25 مليونًا يعملون في 3.7 مليون منشأة بالقطاع الخاص، و4.5 مليون يعملون بالجهاز الإداري للدولة، ونصف مليون آخرين يعملون بالجهات والهيئات الحكومية.

وفقًا للتقويم الميلادي فمن المقرر أن يوافق تاريخ 25 يناير 2024، يوم الخميس، وهو إجازة رسمية للاحتفال بذكرى ثورة يناير المجيدة وعيد الشرطة الـ 72، وهذه الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص.

ويعد 25 يناير من الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين في مختلف القطاعات الخاصة والعامة والحكومية، يشمل الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارات المحلية والشركات الحكومية والخاصة.

ويقول الدكتور صبري الجندي، خبري التنمية المحلية، إن الدولة المصرية تشمل العديد من العطلات الرسمية، من بينها اجازات مناسبات وأعياد وراحة أسبوعية، وتلك العطلات الرسمية لا تساعد على الإنتاج، والمواطن يأخذها كنوع للهروب من العمل وليس لمجرد تغير جو العمل.

الإجازات الرسمية والإنتاج

وأضاف الجندي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "نحتاج ترشيد تلك الإجازات، لأنها تؤثر على الانتاج والإنتاجية للمواطن المصري، وكل المؤشرات للإحصائية العالمية تفيد بأن الشعب المصري يكون مجمله غير منتج، وبالتالي لابد ترشيد الاجازات وإعادة اختيار المناسبات التي يتم فيها أخذ إجازة".

وأشار الجندي: "على الحكومة ترشيد نفقاتها، في تلك الأزمة الاقتصادية العالمية، ومن ضمن هذا الترشيد إعادة النظر في الاجازات مدفوعة الأجر، ولا يمكن المساس بالإجازات الدينية، ولكن هناك العديد من الإجازات يستطيع المرء أن يعمل ويحتفل بها أيضا".

آخر إجازة رسمية مدفوعة كانت الأحد الماضي 7 يناير، بمناسبة عيد الميلاد، وتعتبر الإجازة الرسمية والعطلة الأسبوعية من بين الأمور الضرورية كونها فرصة للموظفين للاسترخاء والاستمتاع مع أسرهم وأصدقائهم، وقضاء وقت ممتع بعيدًا عن العمل.

وتسجل إجازات نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت) نحو 104 يوم، بالإضافة إلى 17 يوما إجازة رسمية، ليكون إجمالي عدد أيام الإجازات الرسمية طوال العام 2024 نحو 121 يومًا.

إجازة نصف العام الدراسي

ومن المقرر أن يبدأ طلاب المدارس والجامعات في مصر إجازة نصف العام في الفترة ما بين 27 يناير من عام 2024، حتى 8 فبراير من نفس العام، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، ومن المقرر أن تمتد إجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات إلى نحو أسبوعين، ثم يتم استئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

شهر يناير الجاري يتضمن 10 أيام إجازة مدفوعة الأجر لموظفي الوزارات والهيئات والقطاعات الحكومية، في شهر يناير 2024، ستكون هناك 6 إجازات مختلفة بين الرسمية والعطلات الأسبوعية وذلك بعد إجازة الأحد 7 يناير هي على النحو التالي:

- السبت 13 يناير 2024 (إجازة أسبوعية).

- الجمعة 19 يناير 2024 (إجازة أسبوعية).

- السبت 20 يناير 2024 (إجازة أسبوعية).

- إجازة 25 يناير تأتي الخميس للاحتفال (عيد الشرطة وثورة 25 يناير).

- الجمعة 26 يناير 2024 (إجازة أسبوعية).

- السبت 27 يناير 2024 (إجازة أسبوعية).

وسوف نرصد لكم مواعيد الإجازات الرسمية في مصر لعام 2024 وفقًا للتقويم كالتالي:

- يوم 7 -1- 2024 (الأحد): عيد الميلاد القبطي

- يوم 25 -1- 2024 (الخميس): ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

- يوم 10 -4- 2024 (الأربعاء): عيد الفطر المبارك (فلكيًا)

- يوم 11 -4- 2024 (الخميس): عيد الفطر المبارك (فلكيًا)

- يوم 12 -4- 2024 (الجمعة): عيد الفطر المبارك (فلكيًا)

- يوم 25 -4- 2024 (الخميس): عيد تحرير سيناء

- يوم 1 -5- 2024 (الأربعاء): عيد العمال

- يوم 6 -5- 2024 (الاثنين): شم النسيم

- يوم 17 -6- 2024 (الاثنين): عيد الأضحى المبارك (فلكيًا)

- يوم 18 -6- 2024 (الثلاثاء): عيد الأضحى المبارك (فلكيًا)

- يوم 19 -6- 2024 (الأربعاء): عيد الأضحى (فلكيًا)

- يوم 30 -6- 2024 (الأحد): ثورة 30 يونيو

- يوم 8 -7- 2024 (الإثنين): رأس السنة الهجرية

- يوم 23 -7- 2024 (الثلاثاء): عيد الثورة

- يوم 16 -7- 2024 (الإثنين): المولد النبوى الشريف

- يوم 6 -10- 2024 (الإثنين): عيد القوات المسلحة (احتفالات نصر أكتوبر).